Gençlik Parkı, Varlık Fonu'na devredildi haberlerine açıklama
Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından, Ankara Gençlik Parkı'nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi
|18 Haziran 2019 15:57
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GENÇLİK PARKI, VARLIK FONUNA DEVREDİLMEDİ
Türkiye Varlık Fonu'nca (TVF), çeşitli basın organlarında yer alan Ankara Gençlik Parkı'nın TVF'ye devredildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TVF'den yapılan açıklamada, bugün çeşitli basın organlarında
Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu asılsız haber içeriğiyle ilgili her türlü hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
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