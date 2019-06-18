1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Ona bu muameleyi reva görenler silahların gölgesi altındaki yönetimleriyle hiçbir zaman gerçek manada iktidar olamayacaklar ve hayatlarının geri kalanını kendi halklarından korkarak geçirmek zorunda kalacaklardır." dedi
 18 Haziran 2019 16:27
Yazdır
TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç'in başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi için başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Bilgiç, dün akşam saatlerinde Mısır'ın demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mursi'nin, 2012'de halk oyuyla seçiminin hemen ertesinde kanlı bir darbe ile devrildiğini, 6 yıllık gayri insani koşullarda geçen hapishane hayatının sonunda cunta mahkemesinin önünde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

"Darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak Mısır halkının ve Mursi'nin demokrasi mücadelesine Türkiye olarak yakinen şahitlik ettik ve bu süreçte seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin hep arkasında olduk. Sayın Mursi, kendi büyük tarihsel misyonunu dün itibarıyla tamamladı. Daha doğrusu o büyük misyonu tamamlamasına fırsat verilmedi. Fakat biz bundan sonra da Mısır'ın demokrasi özlemi çeken halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Mursi'nin verdiği demokrasi ve adalet mücadelesinin Mısır'ın kadim tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Bilgiç, tarihin emperyalist güçlerin ve zillet içindeki yerli iş birlikçilerinin Mısır'da iktidarı silah zoruyla hukuksuz bir biçimde gasbedilişini ve buna göz yumanları utançla kaydedeceğini vurguladı.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona bu muameleyi reva görenler silahların gölgesi altındaki yönetimleriyle hiçbir zaman gerçek manada iktidar olamayacaklar ve hayatlarının geri kalanını kendi halklarından korkarak geçirmek zorunda kalacaklardır. Nitekim Mursi'nin naaşının, ailesine teslim edilmesine ve doğduğu topraklara defnedilmesine mani olanların içinde bulunduğu ruh hali tam da budur. Cenazeye ve ölüye saygı en temel evrensel insani vecibe iken Mursi'nin naaşına ve sevenlerine yapılan bu saygısızlığın da başka bir izahı yoktur. Gerçek özgürlük, insanın zihnen ve vicdanen özgür olmasıdır. Mursi'nin bedeni hapsedilmişti fakat vicdanı hür ve temizdi. Bu sebeple o, Mısır halkının ve demokrasiye samimi bir şekilde inanan bütün insanların gönlünde ebediyen taht kuracaktır. Onu hukuksuzca hapsedenler ise bugün belki bedenen özgürler ama Mısır halkının vicdanında ebediyen mahkum olmuşlardır.

Uluslararası camianın Mısır'da bundan 6 sene önce demokrasiye karşı yapılan darbeyi içine sindirmekte hiç zorlanmadığını biliyoruz. Temennim odur ki Mursi'nin vefatı uluslararası kamuoyunda bir vicdan muhasebesine vesile olur. Bir kez daha Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet, Mısır halkına ve tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyorum."

Bilgiç, konuşmasının ardından üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Mursi'nin şehadetine ilişkin yaptığı konuşmada, mert bir adamın Hakk'a yürüdüğünü belirterek, "Mursi artık özgürdür. Allah kendisine rahmet eylesin." dedi.

İşler, "Ben eminim ki ümmet-i Muhammet ve aziz milletimizin vicdan sahibi her bir bireyi Mursi'nin katilleri gibi yaşamaktansa onun gibi şehit olmayı arzulamaktadır. Anadolu'nun ve İslam coğrafyasının mümbit topraklarında Mursi ile ile aynı yolda yürüyecek binlerce genç yetişmektedir. Onun kurduğu hayal bir gün muhakkak gerçekleşecektir." diye konuştu.

Emrullah İşler, konuşmasının ardından Mursi için dua istedi. Milletvekilleri oturdukları sıralardan Mursi için Fatiha okudu.

Genel Kurulda, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Aksaray'ın il oluşunun 30. yıl dönümü", AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü" dolayısıyla gündem dışı söz aldı.

Yerlerinden söz alarak konuşma yapan milletvekilleri de Mursi'nin vefatı dolayısıyla mesajlarını paylaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
16 Haziran 2019 11:25		 Askerlik teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi
13 Haziran 2019 18:17
Turan: Askerlik düzenlemesinde revizeler olabilir
13 Haziran 2019 16:25		 TBMM Genel Kurulu toplandı
12 Haziran 2019 14:59
TBMM'de askerlik kanunun görüşülmesine başladı
11 Haziran 2019 18:26		 TBMM Genel Kurulu'nda İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi
11 Haziran 2019 18:09
TBMM Genel Kurulu toplandı
11 Haziran 2019 15:43		 CHP'den 'askerlik kanunu' açıklaması
11 Haziran 2019 13:22
7175 sayılı Turizmi Teşvik Kanunundaki değişiklik yayımlandı
01 Haziran 2019 10:29		 Tüketiciye, girişimciye, iş insanına yargı güvencesi
01 Haziran 2019 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - Hazine 2 milyar lira borçlandı17:26 - Kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı17:21 - Akıncı Üssü davası esasa ilişkin savunmalar devam ediyor17:13 - Eski Danıştay üyesi Cihangir'e FETÖ'den hapis17:10 - Trabzon'da santral borusu patladı: 1 ölü, 1 kayıp17:08 - Diyanet, görevde yükselme din hizmetleri uzmanlığı sonuçlarını açıkladı17:05 - 'Türkiye-ABD ilişkilerinda azami hassasiyet gösteriyoruz'16:59 - Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına yarın devam edilecek16:57 - Kocaeli'de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 33 gözaltı16:55 - Mali durumu kötüleşen özel okulun öğretmen ve velileri bekleyişte
16:52 - Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığına hapis istendi16:50 - Kamuya alınacak mimar ve mühendis sayısı soruldu16:42 - Eski savcıya FETÖ'den hapis cezası16:40 - FETÖ'cü Kanter'in babası: Enesle görüşür, onu bataklıktan çıkarırım16:33 - FETÖ'nün iş dünyası davasında 'mangalda evrak yakıldı' iddiası16:30 - Mansur Yavaş'tan hakkında 'soruşturma açılması kararı' açıklaması16:27 - TBMM Genel Kurulu toplandı16:24 - FETÖ sanığı eski AYİM üyesine etkin pişmanlık indirimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek
YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
Erdoğan: Seçimden sonra 'it'in hesabını verecek
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
Yolcuların hayatını kurtaran bekçiye ödül
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 4
Coca Cola 5
sözlükte gün yapmaya karar vermek 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 5
Hüsn-i kuruntu 1
baba şarkıları ve şiirleri 1
Hüsnü-i kuruntu 1
vedat muriqi 2
koyverdin gittin beni 2
Azgın azınlık 1
SON İLANLAR
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş 24 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam