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Mansur Yavaş'tan hakkında 'soruşturma açılması kararı' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: (Avukatlık yaptığı döneme ilişkin hakkında açılan dava) Savcılığın 'soruşturma açılmasına gerek yoktur' dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür
 18 Haziran 2019 16:30
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Mansur Yavaş'tan hakkında 'soruşturma açılması kararı' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında dava açılmasına ilişkin, "Savcılığın 'soruşturma açılmasına gerek yoktur' dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, benzer süreci 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de yaşadığını belirtti. Açıklamasında "Olayın asıl mağduru şahsım olmasına rağmen, seçimi kaybedeceğini anlayan rakibimin ve bazı çevrelerin tamamen algı oluşturma adına yürüttükleri bu çirkin kampanyanın kalıntılarını yaşıyoruz." sözlerine yer veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığın 'soruşturma açılmasına gerek yoktur' dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası da yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür. Hukuki açıdan yaptığı sahtekarlıklar kanıtlanmış, hakkında yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere birçok konuda dava açılmış olan bu şahsa yapılan her desteğin, toplum vicdanında büyük yaralar açtığı ortadadır. Nitekim, bu mesnetsiz iddialara en büyük cevabı 31 Mart günü aziz milletimiz vermiş ve tüm bu karalama kampanyalarına karşı şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirmiştir."

Göreve gelir gelmez sergilediği şeffaf, denetlenebilir, israftan uzak, adil ve halktan yana belediyeciliğin birilerini rahatsız ettiğini ileri süren Yavaş, "Bu komplo sürecinin devam etmesi için dayanaksız iddialara çeşitli düzenlemelerle kılıflar uydurulacağı ve yargısal süreçlere müdahale edildiği, edileceği hususları kamuoyunda yaygın bir şekilde muarızlarımızca konuşulmaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizin ve gelişmeler hakkında yakında kamuoyuna detaylı bilgi vereceğimizin altını çiziyorum. Tutturduğumuz helal yoldan asla ayrılmayacağız." açıklamasında bulundu.

Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan son soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı.
Anadolu Ajansı
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