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Mali durumu kötüleşen özel okulun öğretmen ve velileri bekleyişte

Edirne'de 3,5 aydır maaş alamadıklarını iddia eden öğretmenler ile kayıt paralarını isteyen veliler okul önünde bekliyor
 18 Haziran 2019 16:55
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Mali durumu kötüleşen özel okulun öğretmen ve velileri bekleyişte

Edirne'deki bir özel okulun 3,5 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren öğretmenleri ile kayıt paralarını talep eden veliler, bir yetkiliye ulaşabilmek için okul önünde bekliyor.

İstasyon Mahallesi'ndeki okulun önünde bekleyen öğretmenler, okul yönetiminin maaşlarını ödemediğini iddia etti.

Öğretmenler adına konuşan matematik öğretmeni Melek Akseloğlu, öğretmenler olarak mağdur olduklarını söyledi.

Yaşanan durumun öğretmenlerin yanı sıra öğrencileri de olumsuz etkilediğini savunan Akseloğlu, "Biz burada yaklaşık 50 eğitimciyiz. Ailelerimiz ve sorumluluklarımız var. Hepimizin yaşamını devam ettirmesi için hakkımızın ve emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Bizim dışımızda okulun bünyesinde bulunan çalışanlar da mağdur durumda. Yaşadığımız bu sürecin netleşmesini istiyoruz." dedi.

Öğrenci velisi Atilla Saraç ise erken kayıt için yatırdıkları paranın iadesi için hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Veliler olarak mağdur olduklarını belirten Saraç, "Kızım burada 3'üncü sınıfta okuyor. 2019-2020 eğitim yılı erken kayıtları için bizi okula davet ettiler. 1500 lira peşin, 13 bin 500 lirada banka kredisiyle ödedik. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylar ve öğretmenlerin maaşının ödenmemesi sebebiyle dilekçe vererek kaydımızı sildirdik. Çünkü öğretmenler derse girmiyor. Paramızı iade etmelerini istedik. O günden beri bir ses yok. 15 bin lira alacağım var. Bizim gibi 216 veli var." diye konuştu.

Velilerden Osman Yalnız da son aylarda derslerin boş geçtiğini iddia ederek, "Ben evladımın okul kaydı için kredi çektim. Benim 16 bin lira alacağım var. Paramı iade etmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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