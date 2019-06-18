Kocaeli'de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 33 gözaltı
|18 Haziran 2019 16:57
|Yazdır
Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bu gruptaki şahısların ihalelere katılım sağlayan şahıslarla ihale öncesi irtibat kurarak şahısların ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında 33 şüphelinin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 33 şüphelinin yakalandığı ve ikametlerinde yapılan aramalarda atılı suçla ilgili dokümanlar, notlar belgeler ve dijital materyaller ele geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trabzon'da santral borusu patladı: 1 ölü, 1 kayıp
18 Haziran 2019 17:10
|Avukattan duruşmada akülü çocuk arabası ile savunma
18 Haziran 2019 15:51
|Yolu trafiğe kapatıp 'drift' yapan maganda yakalandı
18 Haziran 2019 15:17
|İnfaz koruma baş memuru bıçaklı saldırıda öldü
18 Haziran 2019 14:53
|Muğla'da göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
18 Haziran 2019 14:25
|İş adamı Aydın Doğan hakkındaki dava düştü
18 Haziran 2019 13:35
|Kedinin kaybolması nedeniyle itfaiye ve polise soruşturma
18 Haziran 2019 12:16
|Lise öğrencisinin öldüğü makas kazasında sanıklar birbirini suçladı
18 Haziran 2019 11:46
|Asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp drift yaptı
18 Haziran 2019 11:39
|2002'den bu yana sebze üretimi 5 milyon ton arttı
18 Haziran 2019 11:32