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Kocaeli'de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 33 gözaltı

"İhaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 kişi yakalandı
 18 Haziran 2019 16:57
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Kocaeli'de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 33 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında icra müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu taşınır ve taşınmaz mallar için yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, bu gruptaki şahısların ihalelere katılım sağlayan şahıslarla ihale öncesi irtibat kurarak şahısların ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihalelere girmeme karşılığında ücret talep ettiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 33 şüphelinin yakalanması için bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 33 şüphelinin yakalandığı ve ikametlerinde yapılan aramalarda atılı suçla ilgili dokümanlar, notlar belgeler ve dijital materyaller ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı
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