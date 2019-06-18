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'Türkiye-ABD ilişkilerinda azami hassasiyet gösteriyoruz'

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz
 18 Haziran 2019 17:05
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'Türkiye-ABD ilişkilerinda azami hassasiyet gösteriyoruz'

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türkiye-ABD ilişkileri) Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuda azami hassasiyet gösteriyoruz"

"(Türkiye ve ABD) Birbirimize saygılı ve iş birliğimizi destekleyici olduğumuz sürece herhangi bir rahatsızlığa, olumsuzluğa neden olmadan ülkelerimizle, silahlı kuvvetlerimizle alakalı konuları rahatlıkla görüşebiliriz, görüşmeliyiz."
Anadolu Ajansı
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