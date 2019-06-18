Diyanet, görevde yükselme din hizmetleri uzmanlığı sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Görevde Yükselme din hizmetleri uzmanlığı sonuçlarını açıkladı
|18 Haziran 2019 17:08
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Görevde Yükselme din hizmetleri uzmanlığı sonuçlarını açıkladı
2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Din Hizmetleri Uzmanı) Sözlü Sınav Sonuçları
D U Y U R U
?2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavı (Din Hizmetleri Uzmanı) Sözlü Sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden kullanıcı hesapları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.
Tercih işlemlerine ilişkin hususlar daha sonra Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
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