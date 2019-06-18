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Kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 21 Haziran 2019 valör tarihli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek
 18 Haziran 2019 17:26
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Kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 21 Haziran 2019 valör tarihli altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu kira sertifikası ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden bakanlığa iletebilecek.

Taleplerin, bankalar tarafından 19 Haziran saat 14.00'e kadar bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Altına dayalı kira sertifikası, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altınlar karşılığında ihraç edilecek.

Yatırımcılar ihraca asgari 995/1000 saflıktaki 1 kilogram külçe altın ve katları şeklinde katılım sağlayabilecek.

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet kira sertifikası ihraç edilecek, bu kapsamda 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altın karşılığında 995 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet altına dayalı kira sertifikası karşılığında, belirlenen niteliklere uygun olan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecek.

İhraç edilecek kira sertifikaları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacak.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 19 Haziran Çarşamba günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla banka tarafından iletilecek.

Anadolu Ajansı
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