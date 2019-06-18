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Hazine 2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 67 milyon lira borçlandı
 18 Haziran 2019 17:28
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Hazine 2 milyar lira borçlandı

Emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sağlıklı fiyat oluşumuna sağladığı katkılar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunca "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"de yer alan standart fonların ve para piyasası fonlarının portföylerine alınacak varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamalarda değişiklik yapılmış, "Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'inin Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmişti.

Bu çerçevede, bahsi geçen fonların portföy yapılarını düzenlemelerine destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuponsuz DİBS ihalesi gerçekleştirildi.

Bakanlığın yaptığı, 6 ay (175 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracı ihalesinde basit faiz yüzde 22,21, bileşik faiz ise yüzde 23,49 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 389 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 739 milyon lira, net satış 667,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Piyasa yapıcılarından 1 milyar 779,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 67 milyon lira borçlandı.
Anadolu Ajansı
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