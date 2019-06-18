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Rum yönetiminde 'Yavuz' paniği

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u KKTC'den alınan yetkiyle Kıbrıs'a gönderme kararı Rum yönetiminde endişe yarattı.
 18 Haziran 2019 17:29
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Rum yönetiminde 'Yavuz' paniği

AB üyesi Rumlar birlik nezdinde harekete geçerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına cevaben Ankara'ya ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor ancak bu talebin AB'de destek bulması beklenmiyor.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'ye baskı yapılması konusunda Avrupa Birliği'nden daha güçlü bir destek beklediklerini açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Anastasiadis, kendi ifadesiyle "Avrupalı ortaklarımızın münhasır ekonomik bölgemizde kışkırtıcı faaliyetlerde bulunan Türkiye'ye daha güçlü mesaj verecekleri konusunda iyimserim" diye konuştu.

Yunanistan'ın da desteğini alan Rumlar, Türkiye'nin bölgede 2 sondaj gemisiyle faaliyetlere başlamasına karşılık Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar talep ediyor.

Rum yönetimi perşembe ve cuma günleri Brüksel'de yapılacak AB zirvesinin sonuç bildirgesinde Türkiye'nin faaliyetlerinin kınanmasını da istiyor.

AB kaynakları, diplomatik atağa geçen Rumların Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının birlik içinde destek bulmayacağını belirtiyor. Halihazırda İngiltere, İtalya, Macaristan ve Polonya Türkiye'ye destek veriyor.

Bu ülkeler Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı bölgelerde tek yanlı sondajlar yapan Rum kesiminin anlaşmazlıkların çözümü için Türk tarafıyla masaya oturmasını istiyor ancak Rumlar "sondajlar egemenlik hakkımızdır kimseyle bunun pazarlığını yapmayız" yönünde bir tavır sergiliyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıslı Türkleri yoksayarak tek yanlı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesindeki 13 parselde yabancı petrol şirketlerine ruhsat vererek doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri sürdürüyor. Rumların 13 parselinin 5'i Türkiye ile 3'ü de KKTC'nin kendi sahalarıyla çakışıyor.

YAVUZ PERŞEMBE UĞURLANACAK

Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki kendi münhasır ekonomik bölgesindeki parsellerinde yine kendisine ait Fatih gemisiyle sondaj faaliyetleri yürütüyor. Türkiye buna ek olarak KKTC hükümetinin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsatlar çerçevesinde ikinci sondaj gemisi Yavuz'u perşembe günü KKTC'ye uğurlamaya hazırlanıyor. Yavuz sondaj Kıbrıs'taki Türk parsellerine temmuz ayı itibarıyla Akdeniz'e matkap indirecek.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin meşru hakları için milli bir mücadele verildiğini belirterek "Mavi vatana kararlılıkla sahip çıkmak şarttır aksi halde birilerinin haklarımızı çalmasına göz yummuş oluruz" diye konuştu.

Rum yönetiminin Yunanistan'ın da desteğini arkasına alarak AB'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım girişimini değerlendiren Tatar, "Yunanistan adayı kendisine bağlamak için Kıbrıs'ta savaş çıkaran, kadın çocuk demeden Kıbrıs Türklerine yönelik toplu katliamlara yol açan ülkedir. Sorunun baş suçlusu Yunanistan yavuz hırsız misali Türkiye'ye çatmakla hiçbir şey sağlayamaz" diye konuştu.
NTV
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