Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|18 Haziran 2019 17:30
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8650
|5,8660
|5,8370
|5,8380
|Avro
|6,5960
|6,5970
|6,5360
|6,5370
|Sterlin
|7,3610
|7,3980
|7,2920
|7,3280
|İsviçre Frangı
|5,8590
|5,8890
|5,8200
|5,8490
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8350
|5,8950
|5,8150
|5,8750
|Avro
|6,5450
|6,6150
|6,4950
|6,5650
|Sterlin
|7,2940
|7,4440
|7,2330
|7,3820
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