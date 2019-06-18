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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 18 Haziran 2019 17:30
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,8650 5,8660 5,8370 5,8380
Avro 6,5960 6,5970 6,5360 6,5370
Sterlin 7,3610 7,3980 7,2920 7,3280
İsviçre Frangı 5,8590 5,8890 5,8200 5,8490
ANKARA
ABD Doları 5,8350 5,8950 5,8150 5,8750
Avro 6,5450 6,6150 6,4950 6,5650
Sterlin 7,2940 7,4440 7,2330 7,3820
Anadolu Ajansı
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