Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 liradan işlem gördü
|18 Haziran 2019 17:41
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,51 azalışla 251,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.678,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 düşüşle 251,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|252,80
|253,00
|251,50
|251,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.666,00
|1.687,00
|1.657,00
|1.678,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|230,50
|234,50
|229,50
|233,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.628,00
|1.648,00
|1.620,00
|1.640,00
|Yarım Ziynet
|814,00
|824,00
|810,00
|820,00
|Çeyrek Ziynet
|407,00
|412,00
|405,00
|410,00
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