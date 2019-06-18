AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü

DİYANET'TE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLER DE 3+1'DEN YARARLANACAK Ak Parti tarafından TBMM'ye sunulan Kanun teklifine göre öğretmenlerin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personel de 3+1 düzenlemesinden yararlanacak