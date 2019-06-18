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AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü
 18 Haziran 2019 18:06
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AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Karayazı Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Tanju Küçük, Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl köyü kırsalında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cesetlerin pikaba konularak araziye bırakıldığı belirtilirken, olayın terör saldırısı olduğu üzerinde duruluyor.

İhlas Haber Ajansı
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