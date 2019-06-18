1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İddialar yalanlandı... İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi

İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisinin intihar gerekçesini, İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıkladı. Sebebi, yapmış olduğu evlilik teklifinin reddedilmesi.
 18 Haziran 2019 18:10
Yazdır
İddialar yalanlandı... İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi

İstanbul Havalimanı'nda dün akşam güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bırakmış, ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Gencin intihar etmesi üzerine sosyal medyada, intihar gerekçesi olarak çeşitli söylentiler çıkmıştı.

Yaşanan olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.

GERGERLİOĞLU: SEVDİĞİ KADIN BİR KÜRTLE ÇIKMAM DEMİŞ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sevdiği kadın 'Ben bir Kürt ile asla çıkmam' deyince Kürt genç İbrahim Layık havalimanında canına kıymış" iddiasını ileri sürmüştü.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
17 Haziran 2019 22:49		 Aksaray-Ankara kara yolu trafiğe kapandı
17 Haziran 2019 22:36
1 milyona yakın çam ağacını 'Basra böceği' sardı
17 Haziran 2019 22:01		 Ağrı'da sel felaketi: 4 ölü
17 Haziran 2019 21:15
Ağrı Dağı Milli Parkı güzellikleriyle cezbediyor
17 Haziran 2019 19:57		 Duyarsız sürücü ambulansa yol vermedi
16 Haziran 2019 22:46
Düğün magandaları yolu kapatıp oyun oynadılar
16 Haziran 2019 22:35		 Şehir canlı yayına kilitlendi sokaklar turistlere kaldı
16 Haziran 2019 22:23
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
16 Haziran 2019 21:04		 Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk
16 Haziran 2019 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:02 - İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar müjdesi18:57 - Dünyanın en yaşlı meyve veren ağacı...Sanatseverleri buluşturdu18:51 - Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek18:43 - FETÖ sanığı akademisyene hapis cezası18:36 - İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı18:33 - 'S-400 bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdır'18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - Binali Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti18:16 - Eski öğretmen 26 sanık FETÖ'den hakim karşısına çıktı18:12 - Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
18:10 - İddialar yalanlandı... İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi18:06 - AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü18:04 - Serinlemek için nehre giren asker kayboldu17:58 - 'Bak şimdi ne yapacağım, izleyin' dedi; 32 bin lirayı havaya saçtı17:46 - Mahalleyi böcekler sardı...Türü araştırılıyor17:41 - Altında gün sonu fiyatları17:39 - Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar tutuklandı17:35 - Hayırseverlerin isimleri, bedel karşılığında okullara verilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Erdoğan: Seçimden sonra 'it'in hesabını verecek
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'ye yapılan ırkçılık 1
marko guduric 1
yok 1
Coca Cola 5
eti gong pops 1
Azgın azınlık 1
Hüsn-i kuruntu 1
saman alevi 4
Muhammed mursi 6
yüzünden düşen bin parça 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kop. Erzurum Bölge Birliği Koop. Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam