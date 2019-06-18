İddialar yalanlandı... İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi
|18 Haziran 2019 18:10
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İstanbul Havalimanı'nda dün akşam güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Layık isimli güvenlik görevlisi, kendisini havalimanı terminalinin önündeki boşluğa bırakmış, ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Gencin intihar etmesi üzerine sosyal medyada, intihar gerekçesi olarak çeşitli söylentiler çıkmıştı.
Yaşanan olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada "Güvenlik görevlisi İbrahim Layık'ın aynı iş yerinde çalışan arkadaşına evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği bunun üzerine iş yerinden ayrıldığına dair istifa dilekçesi yazıp imzaladıktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştır." denildi.
GERGERLİOĞLU: SEVDİĞİ KADIN BİR KÜRTLE ÇIKMAM DEMİŞ
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sevdiği kadın 'Ben bir Kürt ile asla çıkmam' deyince Kürt genç İbrahim Layık havalimanında canına kıymış" iddiasını ileri sürmüştü.
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