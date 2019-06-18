1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi gizli görüşmesinin gazetecilik ilkelerini yok saymak olduğunu belirterek, İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti.
 18 Haziran 2019 16:20
Yazdır
UMED, Küçükkaya'yı istifaya davet etti

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi gizli görüşmesinin gazetecilik ilkelerini yok saymak olduğunu belirterek, İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak yayını öncesinde moderatör İsmail Küçükkaya ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı. İmamoğlu - Küçükkaya gizli görüşmesinin basında yer almasının ardından, tepkiler gecikmedi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ortak yayın öncesi gizlice yapılan İmamoğlu- Küçükkaya görüşmesine tepki gösterdi ve İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet etti. UMED'den yapılan açıklamada, "CHP'nin İBB adayı ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce gizlice bir araya gelmesi, gazetecilik meslek ilkelerini yok saymaktır. Mesleki saygınlığa gölge düşüren İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet ediyoruz. İstifa edebilmek erdemdir..." ifadeleri yer aldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı
18 Haziran 2019 19:05		 İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar müjdesi
18 Haziran 2019 19:02
'S-400 bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdır'
18 Haziran 2019 18:33		 Binali Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti
18 Haziran 2019 18:19
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
18 Haziran 2019 18:12		 Rum yönetiminde 'Yavuz' paniği
18 Haziran 2019 17:29
Bakan Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli
18 Haziran 2019 17:05		 Mansur Yavaş'tan hakkında 'soruşturma açılması kararı' açıklaması
18 Haziran 2019 16:30
Bakan Selçuk: Yüksek puan, hayatta başarı için yeterli değil
18 Haziran 2019 16:02		 'İmamoğlu üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor'
18 Haziran 2019 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:02 - İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar müjdesi18:57 - Dünyanın en yaşlı meyve veren ağacı...Sanatseverleri buluşturdu18:51 - Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek18:43 - FETÖ sanığı akademisyene hapis cezası18:36 - İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı18:33 - 'S-400 bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdır'18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:19 - Binali Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti18:16 - Eski öğretmen 26 sanık FETÖ'den hakim karşısına çıktı18:12 - Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
18:10 - İddialar yalanlandı... İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi18:06 - AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü18:04 - Serinlemek için nehre giren asker kayboldu17:58 - 'Bak şimdi ne yapacağım, izleyin' dedi; 32 bin lirayı havaya saçtı17:46 - Mahalleyi böcekler sardı...Türü araştırılıyor17:41 - Altında gün sonu fiyatları17:39 - Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar tutuklandı17:35 - Hayırseverlerin isimleri, bedel karşılığında okullara verilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Erdoğan: Seçimden sonra 'it'in hesabını verecek
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
İki Bakanlıkta FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi 2
cama resim çizmek 5
Fotoğraf 5
Sezen Aksu 2
Kalbin kemiği yok 1
saçmalardan seçmeler 1
yüzünden düşen bin parça 1
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
marko guduric 1
özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kop. Erzurum Bölge Birliği Koop. Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam