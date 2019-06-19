Yurt dışı öğretmenlik mülakatlarında 40 puanlık farklar oluştu
|19 Haziran 2019 09:00
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Milli Eğitim Bakanlığı,
Almanca Dil Belgesi istenen ülkelerde Türkçe ve Türk Kültürü dersini öğretmen üzere 204,
Fransızca Dil Belgesi istenen ülkelerde Türkçe ve Türk Kültürü dersini öğretmen üzere 100,
İngilizce Dil Belgesi istenen ülkelerde Türkçe ve Türk Kültürü dersini öğretmen üzere 80
Batı Trakya'da görevlendirmek üzere 4
Suudi Arabistan'da görevlendirilmek üzere 62,
Kuveyt, Katar ve İran'da görevlendirmek üzere 13,
Tacikistan, Lübnan, Tunus vb. ülkelerde görevlendirmek üzere 10,
Sudan'da görevlendirmek üzere 5,
Gürcistan, Moldova, Romanya ve Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirmek üzere 89,
KKTC'de görevlendirmek üzere 27,
olmak üzere toplamda 594 öğretmeni yurt dışında görevlendirmek için 2018 yılı Kasım ayında ilana çıktı.
17 Şubat 2019 tarihinde yazılı olarak Mesleki yeterlik Sınavı yapıldı.
Mülakat yer bilgisi ise Mart 2019'da ilan edilerek, mülakat olarak Temsil yeteneği Sınavı yapıldı ve hafta açıklandı.
Ancak sonuçlar liste şeklinde açıklanmadı. Bu nedenle de yazılı sınav puanlarıyla sözlü sınav puanları arasındaki net fark ortaya konulamamaktadır.
Sınava giren adayların kendi çabalarıyla oluşturdukları listeye ise aşağıda yer verilmiş olup, görüleceği üzere yazılı sınav puanıyla mülakat puanları arasında 40 puana yakın farklar bulunmaktadır.
MEB'in sınav sonuçlarını, yazılı sınav ve mülakat puanlarını da içerecek şekilde şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklaması ve oluşan farkı izah etmesi gerekmektedir.
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