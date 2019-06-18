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Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurulda, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi
 18 Haziran 2019 18:51
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Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Genel Kurul, Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini yarın ve perşembe günü sürdürecek, tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.

Bu arada, Genel Kurulda İYİ Parti'nin, "Türk Kızılayın faaliyetlerinin incelenmesi" ile ilgili Meclis araştırması açılması önerisi de görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski ismiyle Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılayın, geçmişten bugüne, Türk insanının başı dara düştüğünde ilk gözünü diktiği yer olduğunu ancak bu dönemde parti kurumu haline getirildiğini savundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, geçen hafta sosyal medya hesabından "Gençler, bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu. Siz şanslısınız." mesajını paylaştığını hatırlatan Türkkan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek istemek sizlerin, partililerinizin vazifesi. Bundan daha doğal bir şey yok ama yarın bir başka kurumun, bir başkası için destek istemesinin önüne nasıl geçersiniz? Türk Kızılay, 'kan bağışı' çağrısını bırakmış, oy toplamaya başlamış." diye konuştu.

Kınık'ın, 617 şube başkanını görevden aldığını söyleyen Türkkan, "Görevden alma gerekçelerini bilen yok. Göreve getirilenlerin önemli bir kısmı AK Parti teşkilatlarında çalışanlar. Türk Kızılayı, AK Parti'nin TÜRGEV'ine, Ensar Vakfına çevirme yolunda hızla yol almaya başladınız." ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından Türk Kızılayın, "AKP'nin kuruluşu haline dönüştürüldüğünü" ileri sürerek, "Siz bu kurumu siyasallaştırırsanız yarın ne gönüllü ne de bağış yapan vatandaş bulursunuz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Türk Kızılayın, kuruluşundan bu yana bütün insanlığa hizmet götürdüğünü, nerede bir sıkıntı varsa orada güzel işleri hayata geçirdiğini belirtti.

Bir kurumun iyi çalışıp çalışmadığının, Türkiye'de ve bölgede yaşanan doğal afetler ve sıkıntılar karşısında görülebildiğini dile getiren Özkan, Türk Kızılayın bu tür durumlarda eksik veya yetersiz kaldığıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Türk Kızılayın, vatandaşların hayır ve hasenatlarını yalnızca Türkiye'ye değil dünyaya ulaştırdığına işaret eden Özkan, "Türk Kızılayın bütün iş ve işlemleri elbette denetime tabi. AK Parti olarak Türk Kızılayın yönetimiyle ilgili irtibatımız söz konusu değildir. AK Parti ile Türk Kızılayı irtibatlandıran iddiaların hepsini reddediyoruz." dedi.

İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "ekonomik sıkıntılara ve işsizliğe bağlı intiharların araştırılması" ve CHP'nin "Türk mühendislerinin ülkemizdeki savunma sanayisi kuruluşlarından ayrılarak yurt dışındaki şirketlere geçiş yapmalarının nedenlerinin araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nun, Pasaport Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de kabul edilmedi.

Daha sonra yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 3. maddeden itibaren başlandı.
Anadolu Ajansı
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