1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Göle dönen yol ortasında çorba keyfi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası göle dönen yola bir vatandaşın masa ve sandalye koyup çorba keyfi yapması ilginç görüntüler oluşturdu.
 18 Haziran 2019 19:16
Yazdır
Göle dönen yol ortasında çorba keyfi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası göle dönen yola bir vatandaşın masa ve sandalye koyup çorba keyfi yapması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü yaşandı.

İlçe Kaymakamlığı önünde belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp, trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaş diz kapağına kadar gelen suyun içerisine masa ve sandalye koyup çorba keyfi yaptı.

Vatandaşın çileyi keyfe dönüştürmesi bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler.

Polis ekiplerinin gelmesiyle esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla çorba keyfi sona erdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden öldü
18 Haziran 2019 20:25		 Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı
18 Haziran 2019 20:17
Şehit Uzman Çavuş son yolcuğuna uğurlandı
18 Haziran 2019 20:05		 Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı
18 Haziran 2019 19:40
İstanbul- Konya uçağı, Antalya'ya iniş yaptı
18 Haziran 2019 19:32		 İstanbul'daki minibüs şoföründen alkışlanacak davranış
18 Haziran 2019 19:28
Dünyanın en yaşlı meyve veren ağacı...Sanatseverleri buluşturdu
18 Haziran 2019 18:57		 İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
18 Haziran 2019 18:36
'Bak şimdi ne yapacağım, izleyin' dedi; 32 bin lirayı havaya saçtı
18 Haziran 2019 17:58		 Mahalleyi böcekler sardı...Türü araştırılıyor
18 Haziran 2019 17:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:45 - Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor20:41 - Kuyumcular meslekte standart istiyor20:37 - Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt20:33 - Askerden izne gelen genç, nehir'de boğuldu20:29 - AK Parti Meclis üyesi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama20:25 - Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden öldü20:21 - 'Uzun far' tartışmasında infaz koruma memuru öldürüldü20:17 - Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı20:13 - Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada20:09 - DBP'li Belediye, PKK'ya yakın kişilere ihale vermiş
20:05 - Şehit Uzman Çavuş son yolcuğuna uğurlandı20:01 - Bozcaada bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor19:57 - Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi19:53 - Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi19:50 - İtfaiye eri yaşlı kadını sırtında taşıdı19:47 - 4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı19:44 - O profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş19:40 - Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Erdoğan: Seçimden sonra 'it'in hesabını verecek
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi 2
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
copa america 2019 1
Para Avcısı 2
kedi maması 2
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 4
babalar günü 1
vince carter 4
kavuşamamak 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kop. Erzurum Bölge Birliği Koop. Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam