Türkiye'nin en büyük traktör fabrikası yağmalanıyor
|18 Haziran 2019 19:36
|Yazdır
Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapatılan Eyüpsultan Rami'de bulunan Uzel traktör fabrikası hurdacıların uğrak yeri oldu.
Maaş alamayan güvenlikçilerin terk etmesiyle sahipsiz kalan fabrika yaklaşık 2 aydır yağmalanıyor.
Üretim bantları, traktörler, klimalar, torna makineleri, tezgahlar, masa, sandalyeler yerlerinden sökülerek götürülüyor. Tüm kapıları açık olan fabrikaya gelen yağmacılar topladıkları malzemeleri hurdacıya satıyor.
"HER GÜN BİR SEFER GELİYORUM, HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM"
Parasız kaldığı zamanlar fabrikadan hurda topladığını belirten bir kişi, "Ben hurdacı değilim, demirci değilim, bir sabah buradan geçerken bir baktım 10-15 kağıtçı birden geçiyor. Ben de parasızdım o gün, bir girdim baktım herkes demir alıyor.
Bende başladım demir almaya, her gün bir sefer geliyorum harçlığımı alıyorum çıkıyorum. Genelde kağıtçılar geliyor. Suriyeliler, Pakistanlılar büyük motorları götürüyorlar. Bu üç dört aydır devam ediyor. Hiç bir güvenlik önlemi yok terk edilmiş durumda" dedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Askerden izne gelen genç, nehir'de boğuldu
18 Haziran 2019 20:33
|'Uzun far' tartışmasında infaz koruma memuru öldürüldü
18 Haziran 2019 20:21
|4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
18 Haziran 2019 19:47
|AK Partili meclis üyesi ve yeğeni öldürüldü
18 Haziran 2019 18:06
|Serinlemek için nehre giren asker kayboldu
18 Haziran 2019 18:04
|Yeni Akit yazarı Alan'a saldıranlar tutuklandı
18 Haziran 2019 17:39
|Trabzon'da santral borusu patladı: 1 ölü, 1 kayıp
18 Haziran 2019 17:10
|Kocaeli'de 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 33 gözaltı
18 Haziran 2019 16:57
|Avukattan duruşmada akülü çocuk arabası ile savunma
18 Haziran 2019 15:51
|Yolu trafiğe kapatıp 'drift' yapan maganda yakalandı
18 Haziran 2019 15:17