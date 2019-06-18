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Bozcaada bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Bozcaada'da bulunan ve zamana yenik düşerek yıkılan yel değirmenleri, Bozcaada Kaymakamlığınca hazırlanan proje kapsamında yeniden hayat buldu
 18 Haziran 2019 20:01
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Bozcaada bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bozcaada, kuzey ve güney cephelerinde yer alan yel değirmenlerinin yeniden inşa edilmesiyle bin yıllık siluetine tekrar kavuşuyor.

Çanakkale'nin en önemli turizm bölgelerin biri olan, Türkiye'nin üçüncü büyük adası konumundaki Bozcaada'da bulunan ve uzun süre atıl durumda kalması nedeniyle yıkılan yel değirmenlerinin yeniden yapılmasına karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığınca hazırlanan proje kapsamında eski yerleri tespit edilen değirmenlerin, adada yaşayanlardan toplanan eski fotoğraflarla konumları kesinleştirildi, ilgili noktalarda temizlik ve düzleme çalışmaları yapıldı.

Daha sonra güney cephede 4 metre çapında ve 6,5 metre yüksekliğinde 2 değirmenin inşası tamamlandı. Kuzey bölümde yer alacak görsel amaçlı değirmenin ise inşa çalışmaları sürüyor.

Değirmenlerin tamamlanmasının ardından fotoğraf çekmek için gelen çok sayıda amatör ve profesyonel sanatçı için de yeni bir destinasyon oluşacak. Çok sayıda fotoğrafçı henüz çevre düzenlemeleri tamamlanmayan bölgede yel değirmenleriyle Bozcaada'nın eşsiz manzarasını çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

- "Adanın önemli bir görselini yeniden ortaya çıkardık"

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yel değirmenlerinin bin yıllık geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.

Değirmenlerin yüzyıllarca kullanıldığını ancak bakımsızlık ve çeşitli nedenlerle zamana yenik düştüklerini dile getiren Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Değirmenler maalesef 50-60 yıl önce bakımsızlıktan yıkılmışlar. Hatta biz projeye başladığımız zaman birisinin kalıntıları vardı. Projeyi yaptığımız alanda bilinen 3 değirmen var. 2'sini biz Bozcaada Kaymakamlığı olarak yeniden aslına uygun restorasyonunu tamamladık. Silueti görünecek hale geldi. Ama bundan sonra inşallah hemen hemen değirmenin yapımı kadar önemli çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla süreci tamamlamış olacağız. Değirmenlerimizden biri sadece siluet anlamında katkı sunacak. Diğer değirmenimizi ise orijinal buğdayı koyduğumuz zaman un öğütecek şekilde tüm gerekli teçhizatıyla tamamlamış olacağız."

Gültekin, inşaat çalışmaları başladığı günden itibaren adadakilerin yapıları merak ettiğini belirterek, "Değirmenler belli bir siluete kavuştuktan sonra bu merak daha da törpülenerek daha çok ilgi çekecekler. Hali hazırda inşaat çalışmaları devam ederken bile çok fazla ilgi görüyor. İnşallah çalışmayı tamamladığımız zaman daha çok ilgi göreceğini bekliyoruz, umuyoruz." dedi.

- "Eski tarihi tekrardan canlandırmışlar"

Eskişehir'den Bozcaada'ya gelerek değirmenleri ziyaret eden Erşan Balcısoy, "Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünde konaklıyoruz. Geyikli'den feribotla Bozcaada'ya geldik. Feribottan buradaki yel değirmenlerini gördük ve burada fotoğraf çekmek istedik. Çok güzel olmuş. Bozcaada'ya çok yakışmış. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Eski tarihi tekrardan canlandırmışlar. Harika olmuş." dedi.

Mersin'den bir haftalık tatil için adaya gelen Aslı Aslantürk de yel değirmenlerinin tamamlanmasıyla adanın ilk girişteki görselinin daha da anlam kazanacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı
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