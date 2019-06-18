Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden öldü
|18 Haziran 2019 20:25
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Trabzon'da 24 yaşında iki akciğerini kaybeden Elif Baltacıoğlu iki yıl aradan sonra kendisine bulunan akciğer nakledildikten 3 gün sonra 26 yaşında hayatını kaybetti.
Ayhan Baltacı'nın kızı Elif Baltacıoğlu iki yıl önce Karadeniz Teknik üniversitesi Bilgisayar öğretmenliğini bitirdikten sonra KPSS sınavlarına girerek en büyük hayali olan öğretmenlik atamasını beklerken ani olarak rahatsızlanarak getirildiği hastanede iki akciğerini kaybettiği tespit edildi. Ankara'da kiralanan bir evde yaklaşık iki yıl boyunca akciğer nakli için sıra bekleyen Elif uzun süre cihazlara bağlı olarak yaşadı. Nihayet trafik kazasında hayatını kaybeden bir gencin akciğeri Ankara'da özel bir hastanede kendisine ameliyatla nakledildi. Nakil sonrası Elif Baltacıoğlu 3 gün yoğun bakıma alınırken, yapılan tüm müdahalelere cevap vermeyince 26 yaşındaki tüm hayallerini geride bırakarak hayata veda etti. Elif'in genç yaşta hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Cenazesi bugün Çaykara ilçesinin Yeşilalan mahallesine getirilerek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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