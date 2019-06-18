1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt

Bir esnafın "3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptınız, hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz ancak bu yol ve köprüye fazla ücret ödüyoruz" şeklindeki şikayetine Yıldırım, "Benim kanaatim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. O köprüler o yollar olmasaydı, siz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek zorunda kalsaydınız gece geçecektiniz. 24 saat bekleyecektiniz. Bunu hesap ettiniz mi? Biraz sabredeceğiz, 6 yıl sonra devlete geri dönecek. Devlet bütçesinden yapmaya kalksak 60 sene daha beklerdik. 60 sene beklenmesini düşünün." yanıtını verdi.
 18 Haziran 2019 20:37
Yazdır
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'da 4 milyon araç var. Bu araçların bir şekilde gitmesi için yeni yollara ihtiyaç var." dedi.

Halkalı Nakliyeciler Kooperatifinde esnafın sorunlarını dinleyen Yıldırım, geçmişte babasıyla taşımacılık yaptığını, sektörün sorunlarını iyi bildiğini anlattı.

Bir esnafın "3.Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptınız, hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz ancak bu yol ve köprüye fazla ücret ödüyoruz" şeklindeki şikayetine Yıldırım, "Benim kanaatim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. O köprüler o yollar olmasaydı, siz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek zorunda kalsaydınız gece geçecektiniz. 24 saat bekleyecektiniz. Bunu hesap ettiniz mi? Biraz sabredeceğiz, 6 yıl sonra devlete geri dönecek. Devlet bütçesinden yapmaya kalksak 60 sene daha beklerdik. 60 sene beklenmesini düşünün." yanıtını verdi.

İstanbul'da trafik sorununu çözmek için yeni yollar yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya. 3. Köprü, Osmangazi, Kuzey Marmara Otoyolu yapılmaya mecburdu. İstanbul'da 4 milyon araç var. Bu araçların bir şekilde gitmesi için yeni yollara ihtiyaç var." dedi.

Bakanlığı süresince yapılan bölünmüş yollarla Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin her köşesine 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. O Anadolu yollarına siz gidiyorsunuz. Eskisi nasıl? Yenisi nasıl? Siz biliyorsunuz. Tam bir ömür törpüsüydü. O bölünmüş yolları yaptıktan sonra ölümlü kazalar yüzde 63 azaldı. Seyahat süresi iki il arasında 2 saate düştü.Türkiye dünyada yol sırasında 39 sıradaydı, şimdi 9'uncu sırada." diye konuştu.

Yarımburgaz Mahallesi'nde seçim otobüsünü durduran Yıldırım, bir evin bahçesinde girerek vatandaşlarla sohbet etti.

Küçükçekmece'deki programın ardından Bağcılar'a geçen Yıldırım'ın seçim otobüsüne "Osmanlı Motorcular Kulübü" adlı motosikletli grup eşlik etti. Motorcular, köprülerden ücretsiz geçiş hakkı için teşekkür edip tablo hediye ederken, Yıldırım da kask takıp motosiklete binerek fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti Meclis üyesi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
18 Haziran 2019 20:29		 Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi
18 Haziran 2019 19:57
Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
18 Haziran 2019 19:11		 İzmir'in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı
18 Haziran 2019 19:05
İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar müjdesi
18 Haziran 2019 19:02		 'S-400 bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdır'
18 Haziran 2019 18:33
Binali Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti
18 Haziran 2019 18:19		 Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
18 Haziran 2019 18:12
Rum yönetiminde 'Yavuz' paniği
18 Haziran 2019 17:29		 Bakan Akar: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmeli
18 Haziran 2019 17:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:45 - Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor20:41 - Kuyumcular meslekte standart istiyor20:37 - Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt20:33 - Askerden izne gelen genç, nehir'de boğuldu20:29 - AK Parti Meclis üyesi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama20:25 - Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeden öldü20:21 - 'Uzun far' tartışmasında infaz koruma memuru öldürüldü20:17 - Sağanak yağışta eline sabun alıp yıkandı20:13 - Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir arada20:09 - DBP'li Belediye, PKK'ya yakın kişilere ihale vermiş
20:05 - Şehit Uzman Çavuş son yolcuğuna uğurlandı20:01 - Bozcaada bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor19:57 - Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi19:53 - Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi19:50 - İtfaiye eri yaşlı kadını sırtında taşıdı19:47 - 4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı19:44 - O profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş19:40 - Klasik müzik dinlettiği tavuklarda verim arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Erdoğan: Seçimden sonra 'it'in hesabını verecek
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
Memur-Sen ve Kamu-Sen'den sözleşmeli memurlara kadro açıklaması
En sık yapılan imla hatası YKS'de çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 4
tuğrul selmanoğlu 3
marko guduric 1
18.06.2019 sayıştay açıklaması 1
saman alevi 6
koyverdin gittin beni 1
sinir bozucu insan 3
cama resim çizmek 5
sözlükte yaz modu 4
yüzünden düşen bin parça 2
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kop. Erzurum Bölge Birliği Koop. Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam