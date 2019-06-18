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Edirne'de özel okula haciz geldi

Edirne'de uzun süredir eğitim verilen özel okul, 2018-2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin parasını ödememesi ile icralık oldu.
 18 Haziran 2019 20:53
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Edirne'de özel okula haciz geldi

Edirne'de uzun süredir eğitim verilen özel okul, 2018-2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin parasını ödememesi ile icralık oldu. İcralık olan okula haciz memurları işlem yaparken, 3 aydır maaşını alamayan 50 öğretmen ile kayıtlarını sildirip paralarını geri alamayan veliler tepkilerini dile getirdi.

Edirne'de uzun süredir eğitim veren özel okul, 2018- 2019 döneminin ikinci yarısında satın alan kişinin, isim ve kira ücretlerini ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. İddiaya göre, eğitim verdikleri binanın kirasını uzun müddet ödemeyen bir özel okul öğretmenlerine son 3 ay boyunca maaş veremedi. Durumu öğrenen 216 veli 2019 - 2020 yılı için yaptırdıkları kaydı sildirirken, kredi çekerek ödedikleri paralarını geri alamadıklarını iddia etti. Binanın boşaltılması için İstanbul İcra Dairesi'nden görevlilerin gelip işlem yapacağı haberini alan veli ve öğretmenler de okul önünde toplandı.

Öğretmenler adına açıklama yapan matematik öğretmeni Melek Akseloğlu, mağdur olduklarını belirterek, "Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve müdür yardımcılarına sesleniyoruz. Biz burada yaklaşık 50 eğitimciyiz. Ailelerimiz ve sorumluluklarımız var. Hepimizin yaşamını devam ettirmesi için hakkımızın ve emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Bizim dışımızda okulun bünyesinde bulunan çalışanlarda mağdur durumda. Yaşadığımız bu sürecin netleşmesini istiyoruz. Beykent okullarının kurucusu Adem Çelik'in sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

Kızı okulda eğitim alan Veli Atilla Saraç, erken kayıt yaptırmak için krediyle para çektiklerini ve çok mağdur olduklarını dile getirdi. Saraç, "Kızım burada 3'üncü sınıfta okuyor. 2019-2020 eğitim yılı erken kayıt için bizi okula davet ettiler. Bin 500 lira peşin 13 bin 500 lirada banka kredisi olan bir para ödedik. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylar ve öğretmenlerin maaşının ödenmemesi sebebiyle dilekçe vererek kaydımızı sildirdik. Çünkü öğretmenler derse girmiyor. Paramızı iade etmelerini istedik. O günden beri bir ses yok. 15 bin lira alacağım var. Bizim gibi 216 veli var" dedi.

Saraç, ayrıca çocuklarının da morallerinin çok bozuk olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızın çok morali bozuk çünkü sınıflarındaki arkadaşlarından ayrıldılar, hepsi ayrı okullara dağıldılar. Olumsuz etki yaptı üzerlerinde. Şimdi başka okula gidecekler ve oraya da para ödeyeceğiz ekstradan" ifadelerini kullandı.

Çocuğunun eğitimi için kredi çektiğini ve 16 bin lira alacağı olduğunu söyleyen Osman Yalnız ise "Ben evladımın okul kaydı için kredi çektim. Benim 16 bin lira alacağım var. Paramın iade etmelerini istiyorum" diye konuştu.
DHA
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