Antalya Büyükşehir Genel Sekreteri TBB'ye atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ne görevlendirildi.
|18 Haziran 2019 21:09
|Yazdır
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ne görevlendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Menderes Türel döneminde 5 yıl boyunca genel sekreterlik görevini yürüten Birol Ekici, büyükşehirdeki görevinden ayrıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ne (TBB) görevlendirilen Ekici, yeni görevini sosyal medyasından duyurdu. Açıklamada bulunan Ekici, "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğine görevlendirilmem üzerine 5 yıldır heyecanla çalıştığım Antalya Büyükşehir Belediyesinden bugün ayrıldım.
Bana yol gösteren ve destek veren Sayın Menderes Türel'e, devlet büyüklerimize ve tüm Antalyalılara teşekkürü borç biliyorum" dedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Başkentteki ticaretin kalbi yenilendi
18 Haziran 2019 22:02
|Ankara-İstanbul YHT seferleri durduruldu
18 Haziran 2019 21:38
|25 bin araç çürümeye terk edildi
18 Haziran 2019 21:33
|Milli Eğitim Müdürü, ikinci kez aynı ilçeye atandı
18 Haziran 2019 19:20
|Diyanet, din hizmetleri uzmanlığı sonuçlarını açıkladı
18 Haziran 2019 17:08
|YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
18 Haziran 2019 16:17
|Belediye havuzlarının kullanımında damsız sorunu
18 Haziran 2019 15:42
|Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
18 Haziran 2019 14:50
|Suç mağdurlarına CEMRE desteği
18 Haziran 2019 13:17
|İstanbul Havalimanı'nda 'Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi' başladı
18 Haziran 2019 12:56