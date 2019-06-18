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Motosiklet sürücülerinden Binali Yıldırım'a jest

Motosiklet sürücüleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim araç konvoyuna eşlik ederek jestte bulundu.
 18 Haziran 2019 21:14
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Motosiklet sürücülerinden Binali Yıldırım'a jest

Motosiklet sürücüleri, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim araç konvoyuna eşlik ederek jestte bulundu. Yıldırım'a destek olmak amacıyla trafiğe inen yaklaşık 70 motosikletli, Halkalı'dan Ataşehir'e kadar Yıldırım'ın konvoyuna eskortluk yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Halkalı Köyü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Yıldırım, 23 Haziran seçimleri kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette motorcularla sohbet ederek, sorunlarını ve sorularını dinledi. Ziyaretin ardından kooperatiften ayrılan Yıldırım'ın seçim otobüsüne Osmanlı Motorcular Kulübü üyeleri konvoy oluşturarak eşlik etti. Motor sürücülerine köprülerden ücretsiz geçiş ve motopark vaadinde bulunan Yıldırım'a destek olmak amacıyla trafiğe inen yaklaşık 70 motorcu, Halkalı'dan Ataşehir'e kadar konvoyu sürdürdü. Grup Ataşehir'de bir ailenin bahçesine misafir olan Başkan Adayı Binali Yıldırım ile buluşarak hediyelerini takdim etti. Ardından motosikletli grup Yıldırım'ın seçim araç konvoyuna eskortluk yaptı.

"Köprülerden ücretsiz geçireceğinin ve motopark yapacağının sözünü verdi"

Osmanlı Motorcular Kulübü Başkanı Kadir Çınar, motosiklet camiasını ilk defa dile getiren bir adayın olduğunu belirterek, ''Amacımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a sürpriz yapmak. Motosiklet camiasını ilk defa dile getiren bir belediye başkanı oldu. Köprülerden ücretsiz geçireceğine ve motopark yapacağının sözünü verdi. Bizde buna karşılık olarak bir jest yaparak, kendisine bu şekilde bir sürpriz yapalım diye düşündük" dedi.

"Katil bariyerler bizim en büyük sorunumuz, çözüm bulacağını beyan etti"

"Binali Yıldırım'ın bizlere verdiği destek çok büyük" diyen Scooter Moto Clup Başkanı Oğuzhan Kazancı ise, "Burada bulunmamızın amacı bizlere yapmış olduğu jestlerden dolayı, seçin vaadinde bizleri gördü. Köprülerden geçişi ücretsiz yapacağını beyan etti. Otopark yapacağını beyan etti. Katil bariyerler bizim en büyük sorunumuz çözüm bulacağını beyan etti. Dün kaza geçiren bir arkadaşımıza Binali bey olay yerinde müdahale ederek hastahaneye sevk etti. Bunlar bizim için güzel şeyler. Biz motorcular olarak sesimizi duyuramıyorduk. Binali Yıldırım'ın bizlere verdiği destek çok büyük. Bizde ziyaret etmeye gidiyoruz. Bir teşekkür etmek istiyoruz. Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu Bey'e bizlere aracılık ettiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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