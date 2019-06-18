1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan MHP seçim bürosuna ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da AK Parti ve MHP seçim bürolarını ziyaret etti
 18 Haziran 2019 21:28
Yazdır
Erdoğan'dan MHP seçim bürosuna ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacıosman Metrosu yakınındaki AK Parti ve MHP seçim bürolarına ziyarette bulundu.

Vatandaşlarla selamlaşan, sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Vatandaşlar, Erdoğan'a çay ikram etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, gün içinde Sultangazi'de toplu açılış törenine, ardından Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldığını anımsattı.

Erdoğan, vatandaşların kendisine yönelik ilgisinin hatırlatılması üzerine, "Seven sevilir. Ben de seviyorum. Halkımı sevdiğim için, vatandaşımı sevdiğim için sağ olsun onlar da gereken ilgiyi gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sürpriz olduğunu dile getiren Erdoğan, gazetecilerin İBB Başkanlığı seçimine ilişkin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, seçimin ülke, millet ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

İBB Başkanlığı'nın tecrübe, deneyim ve meclisiyle güç istediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda biliyorsunuz İBB Meclisi'nin zaten kahir ekseriyeti AK Parti'de, komisyonların tamamı zaten AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Bunun yanında bütün başkan vekillikleri AK Parti'de. Şimdi böyle bir yapı içerisinde İstanbul'a en iyi hizmeti verme şansı da takdir edersiniz ki bütün deneyimiyle, ta 94'den bu yana tecrübesiyle, dinamizmiyle, Ulaştırma Bakanlığı, bunun yanında başbakanlığıyla, meclis başkanlığıyla Binali Yıldırım gibi kabiliyeti olan bir adayımız var. Adayımızla beraber, arkasında da Cumhurbaşkanlığı ve kabinenin olduğu bir yapının İstanbul'a yakışır bir hizmeti vereceğinden kimsenin endişesi olmasın. Bunu başarmamız lazım."

Erdoğan, "Bugüne kadar ne dediysek yaptık, yine biz yaparız." diyerek konuşmasını tamamladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Sen kimsin ki bize çekil diyorsun?
18 Haziran 2019 21:43		 Motosiklet sürücülerinden Binali Yıldırım'a jest
18 Haziran 2019 21:14
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
18 Haziran 2019 20:37		 AK Parti Meclis üyesi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
18 Haziran 2019 20:29
Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi
18 Haziran 2019 19:57		 Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
18 Haziran 2019 19:11
İzmir'in o ilçesinde faytonların kullanımı yasaklandı
18 Haziran 2019 19:05		 İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar müjdesi
18 Haziran 2019 19:02
'S-400 bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdır'
18 Haziran 2019 18:33		 Binali Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti
18 Haziran 2019 18:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
YKS'ye giren adaylar, eğitim bilgilerini kontrol edip, onaylamalı
MEB, 2. hafta mesleki çalışmaları için izin verecek
3+1 hakkı neden sözleşmeli sağlık personeline verilmiyor?
Erdoğan: Seçimden sonra 'it'in hesabını verecek
OHAL iadelerdeki 'yönetici' sorunu artık çözülmeli!
Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti Meclis Üyesi hayatını kaybetti
Namaz kıldığı için ordudan atıldı, 17 yıl sonra iade-i itibar
'Küçükkaya ve İmamoğlu'nun görüşmesi felakettir'
İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
feyzullah eti 1
sinir bozucu insan 3
cama resim çizmek 5
saman alevi 6
copa america 2019 1
19.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 3
marko guduric 1
yüzünden düşen bin parça 2
tuğrul selmanoğlu 3
18.06.2019 sayıştay açıklaması 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kop. Erzurum Bölge Birliği Koop. Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam