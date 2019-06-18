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HONOR 20 Pro ilk 3 saniyede satış rekoru kırdı

HONOR 20 Pro satışa çıkar çıkmaz yok sattı. Etkileyici kamera yetenekleri ile adından söz ettiren ve büyük beğeni toplayan HONOR 20 Pro, satışa sunulduğu ilk 3 saniyede büyük bir rekora imza attı.
 18 Haziran 2019 21:47
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HONOR 20 Pro ilk 3 saniyede satış rekoru kırdı

HONOR 20 Pro satışa çıkar çıkmaz yok sattı. Çinli teknoloji üreticisi Huawei in çatısı altında üretim yapan Honor'un yeni telefonu bütük beğeni kazandı ve satışa çıkar çıkmaz büyük bir rekora imza attı.

HONOR 20 PRO YOK SATTI!

Honor markasının en gözde akıllı telefonlarından biri olan HONOR 20 PRO Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong'un yıl ortası online alışveriş festivali "618" kapsamında 18 Haziran günü satışa sunuldu.

Satışa sunulmasının ardından 3 saniye içersinde 100 milyon Çin Yuanı yani 85 milyon TL lik satış ile yeni bir rekora imza atan HONOR 20 PRO rekor kırarak tüm dünya da adından söz ettirmeyi başardı.

HONOR 20 PRO YAPAY ZEKA DESTEKLİ 4 KAMERA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!

Kamera yetenekleri ile meraklılarını cezbeden HONOR 20 PRO, fotoğraf tutkunu hayranlarına "Mucizeyi Yakala" sloganı ile sunuldu. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lens ile tüm yeteneklerini başarılı bir şekilde sergileyen cihaz, DxOmark performans testlerinden aldığı 111 puan ile de en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde 2. sıraya yerleşmeyi başardı.

HONOR 20 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ!

Boyutlar: 154,6 x 74 x 8,4 mm / 182 gr ağırlık

Ekran: 6.26-inç 1080 x 2340 piksel (IPS LCD ekran )

İşlemci: SamsungHiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2.6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55)

Grafik işlemci: Mali-G76 MP10

RAM: 8GB

Depolama alanı: 256GB

Arka Kamera: 48 MP, f / 1.4, 8 MP, f / 2.4, 16 MP, f / 2,2, 2 MP, f / 2,4

Ön kamera: 32 MP, f / 2.0, diyafram açıklığı / OIS 1080p 30fps gyro-EIS ve HDR

Batarya: 4.000 mAh

Diğer Özellikler:Type-C 2.0 bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu, IP68 suya ve toza dayanıklı, Bluetooth 5.0,
Memurlar.Net
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