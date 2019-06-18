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İki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi!

Antalya'da, iki çocuğun şaka için balkondan attıkları "Lütfen yardım, kaçırılıyorum" ifadesinin yer aldığı pusula polisi hareketlendirdi
 18 Haziran 2019 21:52
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İki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi!

Şaka amaçlı balkondan sokağa "kaçırıldıklarını" içeren pusula atan iki çocuk Antalya polisini alarma geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1581 Sokak'ta yürüyen vatandaşlar, kaldırımda, üzerinde bir telefon numarası ile "Bunu okuyorsan lütfen yardım et. Polisi ara. Telefonumu takip etsin. Lütfen yardım, kaçırılıyorum." ifadesinin yer aldığı 3 kağıt buldu.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kağıtta yazan telefonun Denizli'de bir doktora ait olduğunu ve doktorun konudan bilgisinin olmadığını belirledi.

Civardaki evlerde inceleme yapan polis ekipleri, pusulayı biri 10 diğeri 15 yaşında iki çocuğun, şaka amacıyla balkondan kaldırıma attıklarını tespit etti.

Çocukları uyaran polis ekipleri, sokaktan ayrıldı.

Anadolu Ajansı
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