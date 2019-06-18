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Eskişehir Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
 18 Haziran 2019 23:04
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Eskişehir Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen imza töreninde taraflar, sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Suat Balcı, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, sendika yönetimi ve işçi temsilcileri katıldı. 2 yıllık yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile 26 kuruş olan kıdem tazminatı 38 kuruşa yükselirken, işçiler 6 ayda bir yüzde 10 zam alacaklar. Ayrıca işçilere 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında bayram ikramiyesi verilecek. Toplu İş Sözleşmesini imzalayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce kanuni ölçülerde tüm yetkileri kullanarak herkesi mutlu edecek bir sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Belediye-İş Sendikası TİS Genel Sekreteri Güney Demirdaş ise imzalanan toplu iş sözleşmesinin Büyükşehir Belediyesi'nde ve ESKİ'de çalışan işçiler ve ailelerine hayırlı olmasını dilerken, işçileri enflasyona ezdirmediği ve alın terine sahip çıktığı için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olmak üzere Toplu İş Sözleşmesi'nde emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür etti.
DHA
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