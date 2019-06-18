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Tokat Emniyeti, 74 öğrenciyi geziye gönderdi

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 74 öğrenci Çanakkale, Bursa ve İstanbul gezisine gönderildi.
 18 Haziran 2019 23:09
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Tokat Emniyeti, 74 öğrenciyi geziye gönderdi

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 74 öğrenci Çanakkale, Bursa ve İstanbul gezisine gönderildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, "Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" projesi kapsamında Çanakkale, Bursa ve İstanbul gezisi düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle 18-20 Haziran tarihlerinde İstanbul-Çanakkale-Bursa İllerine gezi düzenlendi. Düzenlenen geziye 74 öğrenci ve 9 gözetmen öğretmen katıldı. Gezide birinci gün İstanbul'da Eyüp Sultan Cami ile Türbesi, Sultan Ahmet Cami, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Bayrampaşa Akvaryum gezilecek ve Boğaz turu yapılacak, ikinci gün Çanakkale İlinde Kilitbahir Kalesi, Tabyalar, Seyit Onbaşı, Sargı Yeri, Morto Koyu, Similasyon, Abide, Yahya Çavuş, Kanlısırt Kitabeleri, 57'nci Alay, Conkbayırı gezdirilecek, üçüncü gün ise Bursa İlinde Osmangazi Türbesi, Ulu Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan, Cumalıkızık Köyü gezilecek.

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, ''Yapılacak gezi ile Tokat İlinde yaşayan çocuklarımız ve gençlerimize, Atalarımızın bu toprakları hangi mücadeleler neticesinde vatan toprağı haline getirdikleri ve bizlere miras olarak bıraktıkları eserler ile 104 sene öncesinde Tokat İlinden vatan müdafaası için henüz on beş yaşında ayrılıp, tarihe isimlerini şeref ve onurla onbeşliler olarak yazdıran atalarının Çanakkale'de fedakar ve korkusuzca yedi düvele karşı verdikleri mücadeleleri yerinde görme imkanını sağladık'' dedi.
DHA
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