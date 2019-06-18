4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi
|18 Haziran 2019 23:14
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Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilce Kayadağ koyu kırsalında bugün "Sehit Jandarma Onbaşı Hakan ISIK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.
Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus, Elazıg ve Bingol'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.
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