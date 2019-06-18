İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortaokuldan mezun olan ortanca çocuğu Semih'in mezuniyet törenine katıldı.
|18 Haziran 2019 23:27
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