Sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti
|18 Haziran 2019 23:32
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Denizli'de yaz mevsiminin gelmesiyle semt pazarlarında sebze, meyve fiyatları düştü. Azalan fiyatlar vatandaşların bazılarını memnun ederken bazıları ise mevsimine göre yine de fiyatların yüksek olduğundan dert yakındı.
Pamukkale ilçesinde kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatları özellikle bayram öncesine göre azaldı. Yaz mevsimin gelmesi ile birçok mevsimlik sebze ve meyvede tezgahlardaki yerini aldı. Havanın ısınıp yeni hasadın gelmesiyle fiyatların düştüğünü söyleyen esnaflar, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.
Pazar esnafı domatesin üretim merkezi olan Antalya'da sezon açılışında 7-8 TL'ye kadar yükselen fiyatların bu hafta hızlı bir düşüş göstererek 1 TL 50 kuruşlara kadar indiğini belirtti. Bunun yanında organik tarla domatesinin fiyatının ise 4 TL'den alıcı bulduğu öğrenildi.
Düşen fiyatlar yinede yüz güldürmedi
Bunun yanı sıra biber fiyatları geçtiğimiz hafta 1 TL 50 kuruşken bu hafta yükselerek 2-2 lira 50 kuruş civarında seyretti. Fiyatların talebe göre değiştiğini de vurgulayan pazar esnafı patlıcanın 4 TL olduğunu, satışın miktarına göre fiyatının düşebileceğini aktardılar. Esnafın düşük ve uygun bulduğu fiyatlardan vatandaşların kimisi memnun olurken kimisi ise fiyatların hala yüksek olduğundan dert yakındılar.
Öte yandan, pazarda patatesin kilogram fiyatının 1 lira 75 kuruş, soğanın 1 TL 50 kuruş, salatalık 2 lira 50 kuruş, patlıcan 4 TL, karpuzun 1 TL, çileğin 5 TL, kirazın 5 TL, kayısı 3 TL ve şeftalinin ise 4 TL'den satıldığı belirtildi.
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