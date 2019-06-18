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Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği programında konuştu. Erdoğan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmelerine ilişkin görüntülere dikkat çekerek, "Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz." dedi.
 18 Haziran 2019 23:42
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Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi Taksim'de yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında, "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.

"YARIN MEDYADA ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY GÖRECEKSİNİZ"

"Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." diyen Erdoğan, "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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