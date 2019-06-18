Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz
|18 Haziran 2019 23:42
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi Taksim'de yaptıkları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz." ifadesini kullandı.
Erdoğan konuşmasında, "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayinde yakaladığı başarılar, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız ediyor." şeklinde konuştu.
"YARIN MEDYADA ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY GÖRECEKSİNİZ"
"Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." diyen Erdoğan, "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu: Didem Arslan'ı Binalı Yıldırım istemedi
18 Haziran 2019 23:37
|İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı
18 Haziran 2019 23:27
|Akşener: NATO'dan çıkalım demekle olmaz
18 Haziran 2019 22:37
|Erdoğan: İşi bilene vermezsek faturayı ağır öderiz
18 Haziran 2019 21:43
|Erdoğan'dan MHP seçim bürosuna ziyaret
18 Haziran 2019 21:28
|Motosiklet sürücülerinden Binali Yıldırım'a jest
18 Haziran 2019 21:14
|Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
18 Haziran 2019 20:37
|AK Parti Meclis üyesi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
18 Haziran 2019 20:29
|Kurum'dan İmamoğlu'na kentsel dönüşüm tepkisi
18 Haziran 2019 19:57
|Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum
18 Haziran 2019 19:11