1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
 19 Haziran 2019 00:05
Yazdır
19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da vatandaşlarla buluşacak, Pendik'te Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek, halkla bir araya gelecek ve inşaat sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak.

(İstanbul/12.00/15.00/16.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/10.00-13.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Buluşması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı "Kardeşlik Meclisi" buluşmasına katılacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı ile Adapazarı'nda Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/10.30/Sakarya/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) 2018" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor açıklanacak.

(Cenevre)

2- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programına katılacak.

(Ankara/10.30)

3- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförleriyle buluşacak, İstanbul Craft Week kapsamında Tekfur Sarayı Müzesi'ni ziyaret edecek ve yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00/12.00/16.00)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin altıncı maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta ikinci gün maçında İtalya'yı konuk edecek. Günün ilk maçında Belçika ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/16.00)

3- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor.

4- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalar Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda başlayacak.

(İstanbul/09.00)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda D Grubu üçüncü ve son maçlarında Japonya-İngiltere, İskoçya-Arjantin karşı karşıya gelecek.

(Nice/Paris/22.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2145 Hakim ve savcının görev yeri değişti
19 Haziran 2019 01:26		 Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
19 Haziran 2019 01:00
Erken terhiste önemli bir aşama geçildi
19 Haziran 2019 00:53		 MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap
19 Haziran 2019 00:48
Binali Yıldırım için Amanat'lı video desteği
19 Haziran 2019 00:30		 'Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar'
18 Haziran 2019 23:52
Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz
18 Haziran 2019 23:42		 İmamoğlu: Didem Arslan'ı Binali Yıldırım istemedi
18 Haziran 2019 23:37
İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı
18 Haziran 2019 23:27		 Akşener: NATO'dan çıkalım demekle olmaz
18 Haziran 2019 22:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:00 - Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt00:53 - Erken terhiste önemli bir aşama geçildi00:48 - MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap00:30 - Binali Yıldırım için Amanat'lı video desteği00:05 - 19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor00:00 - Alkolsüz herşey dahil konseptiyle ayrıcalıklı bir tatil yapın23:52 - 'Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar'23:47 - Eski ve yeni muhtar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı23:42 - Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz
23:37 - İmamoğlu: Didem Arslan'ı Binali Yıldırım istemedi23:32 - Sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti23:27 - İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı23:23 - Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü23:18 - Kilosu 120 TL, kakao yağına rağbet artıyor23:14 - 4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi23:09 - Tokat Emniyeti, 74 öğrenciyi geziye gönderdi23:04 - Eskişehir Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi sevinci
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
Erken terhiste önemli bir aşama geçildi
MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap
Alkolsüz herşey dahil konseptiyle ayrıcalıklı bir tatil yapın
Binali Yıldırım için Amanat'lı video desteği
19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzünden düşen bin parça 2
ambulansın luigi datome'yi hastaneye götürmemesi 4
saga noren 1
one more cup of coffee 1
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 1
mavi bayrak 1
Kedilerin kontrolsüz üremesi 2
herkes gibi biz de denize girmek istiyoruz 5
kedi maması 2
odun erkekler 6
SON İLANLAR
Tarım Kredi Kop. Erzurum Bölge Birliği Koop. Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş su ve kanalizasyon idaresi 10 işçi alacak
RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
RizeTarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Malatya As Kale İnş. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam