19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına iştirak edecek.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuzla'da vatandaşlarla buluşacak, Pendik'te Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek, halkla bir araya gelecek ve inşaat sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak.

(İstanbul/12.00/15.00/16.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürleri Toplantısına katılacak, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/10.00-13.30)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Alevi Anadolu İnanç Önderleri Birliği Buluşması ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı "Kardeşlik Meclisi" buluşmasına katılacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanunu Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı ile Adapazarı'nda Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/10.30/Sakarya/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, "Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) 2018" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı rapor açıklanacak.

(Cenevre)

2- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları Açılış Programına katılacak.

(Ankara/10.30)

3- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförleriyle buluşacak, İstanbul Craft Week kapsamında Tekfur Sarayı Müzesi'ni ziyaret edecek ve yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00/12.00/16.00)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin altıncı maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta ikinci gün maçında İtalya'yı konuk edecek. Günün ilk maçında Belçika ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00/16.00)

3- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor.

4- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda yarışmalar Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda başlayacak.

(İstanbul/09.00)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda D Grubu üçüncü ve son maçlarında Japonya-İngiltere, İskoçya-Arjantin karşı karşıya gelecek.

(Nice/Paris/22.00)

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