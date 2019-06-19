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Öğretmen il dışı atamalarında en çok sorulan 6 soru ve 6 cevap

Öğretmenlerin il dışı nakillerine başvuruları 14 Haziran'da başladı ve başvurular 20 Haziran'da sona erecek. Memurlar.net olarak sık sorulan 6 soruyu cevaplıyoruz.
 19 Haziran 2019 11:05
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Öğretmen il dışı atamalarında en çok sorulan 6 soru ve 6 cevap

14 Haziran'da başlayan öğretmen il dışı nakillerine başvurularda süreç 20 Haziran'da sona erecektir. Sonuçlar 24 Haziran 2019 Pazartesi günü açıklanacaktır. Kılavuz için tıklayınız.

Öğretmenlerden, il dışı nakillerine başvurmak isteyenler memurlar.net tarafından hazırlanan robotu kullanabilirler. Robot için tıklayınız.

20 Haziran 2019 tarihi itibariyle başvurular sona ereceği için sitemize en sık sorulan 6 soru ve 6 cevap şu şekildedir:

1- Zorunlu hizmete tabi olup zorunlu hizmet kurumlarında çalışmayanlar, zorunlu hizmet kurumlarını (iş içindeki kurumlar dahil) isteyebilirler. (zorunlu hizmeti ertelenenler dahil)

2- Eşler birlikte tayin istediği halde sadece birinin tayini çıkması halinde tayini çıkan eşin yanına tayini çıkmayan eş, özür grubunda(Ağustos) isteyebilir. Buna rağmen tayin çıkmazsa tayin çıkan eş atamasını iptal ettirebilir. (Okulu dolmuşsa yani kurumunda boş kadro yoksa norm fazlası öğretmen olarak atanır.)

3- Eşlerin ikisi de aynı ile tayin oldukları halde farklı ilçelere tayinleri çıktı ise özür grubu atamada aynı ilçede birleşebilir. ( Büyükşehirlerde eşlerden biri ikamet yerine yer değiştirme isteyebilir.)

4- Eşlerden birinin tayini özür grubunda da çıkmazsa aylıksız izne ayrılabilir.

5- Özür grubu atamalarında tüm boş kadrolar açık ilan edilmek zorundadır. O zamana kadar özellikle emeklilikten boşalacak kadrolar işe yarayacaktır.

6- Zorunlu hizmete tabi öğretmenler için 2018 yılında resen atama yapılmamıştır. Bu yıl nasıl bir yol izleneceği henüz belli değildir.

Maksut Balmuk
Memurlar.Net - Özel

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