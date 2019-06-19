Binali Yıldırım için Amanat'lı video desteği
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek amacıyla hazırlanan video ilgi gördü.
|19 Haziran 2019 00:30
|Yazdır
AK Parti İl Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Şanlıurfalıların, İstanbul'daki yakınlarını cep telefonlarıyla arayarak Yıldırım'a oy vermelerini istediği kısa film, sosyal medyada paylaşıldı.
Türkçe, Arapça ve Kürtçe diyalogların yer aldığı videonun son bölümünde, Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa ziyareti sırasında Balıklıgöl Yerleşkesi'nde çekilmiş "Amanatınız (Emanetiniz) başım gözüm üstüne hiç merak etmeyin. İstanbul bize emanet biz de Allah'a emanetiz." bölümü yer alıyor.
Videodaki vatandaşların Şanlıurfa ağzı ile konuştuğu kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt
19 Haziran 2019 01:00
|Erken terhiste önemli bir aşama geçildi
19 Haziran 2019 00:53
|MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap
19 Haziran 2019 00:48
|19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
19 Haziran 2019 00:05
|'Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar'
18 Haziran 2019 23:52
|Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz
18 Haziran 2019 23:42
|İmamoğlu: Didem Arslan'ı Binali Yıldırım istemedi
18 Haziran 2019 23:37
|İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı
18 Haziran 2019 23:27
|Akşener: NATO'dan çıkalım demekle olmaz
18 Haziran 2019 22:37
|Erdoğan: İşi bilene vermezsek faturayı ağır öderiz
18 Haziran 2019 21:43