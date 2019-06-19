MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bugün, "Dün bazı sosyal medya mecralarında ve bugün de ulusal gazetelerde partimize yakın olduğu belirtilen MAK Araştırma şirketinin partimizle uzaktan yakından hiçbir alakası söz konusu değildir. Bahsi geçen araştırma şirketi bizim arkadaşlarımıza başvurmak suretiyle ben hemen bir anket yayınlayayım, bu anket üzerinden sizi iyi gösteren bir şey yayınlayayım, bunu siz haber yapın gibi ahlaksız bir teklifle gelip, reddedilmiştir." şeklinde bir açıklama yaptı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın bu iddialarına yanıt verdi. Kulat, "Biz MAK Danışmanlık olarak hiçbir siyasi partiye yakın ya da uzak değiliz. Basın süreç içerisinde herhangi bir firmayı kendilerine göre konumlandırıyor. Biz ticari bir firmayız. Zaman zaman siyasi partilerle, adaylarla, kurumlarla çalışırız. Bunun karşılığında da doğal olarak ücret alırız. Çalışma sonunda ortaya çıkacak sonucu da müşterimizin istekleri doğrultusunda değil objektif olarak değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Kulat, İmamoğlu Yıldırım ortak yayınının ardından yaptıkları araştırma ile ilgili olarak, "Biz sonucun tarafı değiliz. Bu araştırmanın hata payıyla ortaya çıkan sonuç da belli. Son bir haftada yayınlanan anketlerin 10'da 9'unun sonuçları da bizim verdiğimiz verilere yakın çıkacak" dedi.

MAK Danışmanlık Başkanı Kulat '12 saatte böyle bir anket yapılamaz' iddialarıyla ilgili olaraksa, "Biz bu araştırmayı çağrı merkezlerine yaptırdık. Onlardan gelen rapor üzerine değerlendirmelerimizi yaptık. Araştırmanın kimliğinde, araştırmayı hangi metodla yaptığımız gibi bilgiler de mevcut" diye konuştu.

Asla sonucu ısmarlama bir anket yapmayacaklarını söyleyen MAK Danışmanlık Başkanı Kulat, "İstenilen sonucu çıkarsak, bizim anketimizle seçim mi değişecek?" dedi.