İki bin 145 Hakim ve savcının görev yeri değişti
|19 Haziran 2019 01:26
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19 Haziran 2019 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 30806
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
1-ADLİ YARGI A-HAKİM SINIFI
Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri
2 nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
|
1
|
93928
|
Yavuz Setim TOZKOPARAN
|
Bingöl Hakimi
|
2
|
94118
|
Asım KAYA
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
3
|
94207
|
Çetin İNCE
|
Kdz.Ereğli Hakimi
|
4
|
107383
|
Burcu SEVİNÇ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
5
|
109721
|
Ülkü GÜNEŞ YÜZÜGÜLLÜ
|
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
6
|
109773
|
Özden HACIOĞLU
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
7
|
1İ8851
|
Mehmet AYDIN
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
8
|
118869
|
Sinan DURSUN
|
Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
|
9
|
118871
|
Bahar YÜCESES
|
Ankara Batı Hakimi
|
10
|
118875
|
Özlem ÜNALÖZDEMİR
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
11
|
118876
|
Basri ALAGÖZ
|
Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkam
|
12
|
118888
|
Duran POLAT
|
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
|
13
|
118891
|
Mustafa ALYÖRÜK
|
İsparta Hakimi
|
14
|
118946
|
Esra YILMAZ
|
Antalya Hakimi
|
15
|
118949
|
Emine YALGIN
|
Mardin Hakimi
|
16
|
118982
|
Serap EKİN KALELİ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
17
|
118987
|
Cuma Emre CEYHAN
|
Aksaray Hakimi
|
18
|
119003
|
Öznur KAYMAZ
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
19
|
119021
|
Maide HARMANDA
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
20
|
119023
|
Cennet ŞEN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
21
|
119026
|
Aysel KARAÇOCUK ÇADIRCI
|
Yargıtay Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)
|
22
|
119027
|
Mehmet ERTEN
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
23
|
119028
|
Vakkas Sait DİKMEN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
24
|
119032
|
Semih KARABULUT
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
25
|
119047
|
Nuray ÇAYÖNÜ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
26
|
119052
|
Ezgi Olga BOZKURT
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
27
|
i 19061
|
Duygu KOÇYİĞİTOĞLU
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
28
|
119065
|
Ömer Faruk NURSAÇAN
|
İnsan Haklan Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi
|
29
|
119085
|
Abdulgani KOKSAL
|
Kütahya Hakimi
|
30
|
119086
|
Esra ŞİMŞEK
|
Gaziantep Hakimi
|
31
|
119095
|
Aslıhan AKYILDİZ ELÇİ
|
Eskişehir Hakimi
|
32
|
119098
|
Serap ÖZTÜRK
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
33
|
119100
|
Özge TOSUN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
34
|
119101
|
Candan TOPGÜL
|
İzmir Hakimi
|
35
|
119102
|
Koksal YAZICI
|
Uşak Hakimi
|
36
|
119112
|
Aslı CAYMAZ BİLGİN
|
Mersin Hakimi
|
37
|
119130
|
Gökan GÜNAYDIN
|
Ankara Hakimi
|
38
|
119133
|
Ömer YILDIRIM
|
İstanbul Hakimi
|
39
|
119134
|
Zeynep AKTAŞ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
40
|
119147
|
Yusuf GÜVENEN
|
Kayseri Hakimi
|
41
|
119154
|
Engin KOÇ
|
Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
42
|
119156
|
Dursun Fatih KAYMAZ
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
43
|
119175
|
Orhun TAŞKIN
|
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
|
44
|
119180
|
Aykut KOCATMAZ
|
Sivas Hakimi
|
45
|
119181
|
Fatma AYBEY
|
İstanbul Hakimi
|
46
|
119197
|
Seda GÜLHAN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
47
|
119202
|
Dilek ORMAN
|
Gaziantep Hakimi
|
48
|
119215
|
Fatma ÇAKMAK KURNAZ
|
Ankara Batı Hakimi
|
49
|
119221
|
Onur KARA
|
Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
50
|
119224
|
Alper YÜKSEL
|
Bursa Hakimi
|
51
|
119226
|
İlknur Sanem ÖZDEMİR
|
İzmir Hakimi
|
52
|
119233
|
Hacer KARABIYIK
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
53
|
119238
|
Fatma DORUK
|
Gaziantep Hakimi
|
54
|
119245
|
Nazan YALVAÇ
|
Antalya Hakimi
|
55
|
119250
|
Ramazan KELEBEK
|
Bursa Hakimi
|
56
|
119258
|
Fadime YÜCESOY
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
57
|
119279
|
Nesrin KARAKUŞ
|
Gaziosmanpaşa Hakimi
|
58
|
119290
|
Handan DAĞAŞAN TOPAL
|
Ordu Hakimi
|
59
|
119319
|
Bedir FİDAN
|
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkam
|
60
|
119353
|
Sezgi TANRIKULU
|
İstanbul Hakimi
|
61
|
119447
|
Emine GENCER
|
Bursa Hakimi
|
62
|
120579
|
Pınar VELİOĞLU ARDIÇ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
63
|
120604
|
Gökhan ARAŞ
|
İsparta Hakimi
|
64
|
120648
|
Abdullah ÖZDEMİR
|
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Cumhurbaşkanhğı'nda görevli)
|
65
|
120658
|
Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK
|
Malatya Hakimi
|
66
|
120667
|
Ahmet Onur GENÇ
|
Bodrum Hakimi
|
67
|
120683
|
Ümit Oğuz TUNÇ
|
Ordu Hakimi
|
68
|
120694
|
Barış CÖMERT
|
Çorlu Hakimi
|
69
|
120715
|
Özlem ESKİCUMA
|
Çorlu Hakimi
|
70
|
120720
|
Muhammet YILDIZ
|
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
|
71
|
120788
|
Mehmet BALIK
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
72
|
120796
|
Pınar ARMAĞAN YILDIRIM
|
Yargıtay Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)
|
73
|
120812
|
Seçil Seda YILMAZ
|
Ankara Hakimi
|
74
|
120821
|
Burcu ÖZGEN
Hamid KÖSE
|
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi
|
75
|
120826
|
Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
76
|
120876
|
Güngör Murad UÇAR
|
Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
77
|
120882
|
Banu Fatma GÜNARSLAN
|
İstanbul Hakimi
|
78
|
120905
|
Handan ARSLAN TEKİN
|
İstanbul Hakimi
|
79
|
120921
|
Osman ELMA
|
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi
|
80
|
120962
|
Mehmet Emin AKDEMİR
|
Bakırköy Hakimi
|
81
|
122219
|
Şeyda KİBAR YILDIRIM
|
Beykoz Hakimi
|
82
|
122225
|
Hakan ARIKAN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
83
|
122256
|
Haşan HÜZMELİ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
84
|
122268
|
Çağlayan DUMAN
|
Büyükçekmece Hakimi
|
85
|
122287
|
Özlem Semiha SESLİ
|
Samandağ Hakimi
|
86
|
122312
|
Osman PEDİZ
|
Ankara Hakimi
|
87
|
122328
|
Ertuğrul ŞAHİN
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
88
|
122334
|
Zeynep ÖZTÜRK
|
Söke Hakimi
|
89
|
122338
|
Yasin KÖSE
İsa TOĞRUL
|
Bursa Hakimi
|
90
|
122366
|
Dış İlişkiler vc Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
|
91
|
122394
|
Hilal ERKEŞ
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
92
|
122403
|
Olcay SAPMAZ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
93
|
122407
|
Nezihe Deniz GÜNER
|
YargıtayTetkik Hakimi
|
94
|
122431
|
Armağan KESKİN SARIBAŞ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
95
96
|
122444
|
Mustafa TÜNAY
|
Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkam
|
122445
|
Muhammed Mustafa COŞAR
|
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu'nda görevli)
|
97
|
122483
|
İlbay ALP
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
98
|
122486
|
Mevlüt UÇAR
|
Ankara Hakimi
|
99
|
122501
|
Emine Gülnihal ŞENER ÜNAL
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
100
|
122510
|
Ayşegül Naciye ALTINHALKA
|
Malatya Hakimi
|
101
|
122516
|
Burcu ZENGİN ALARSLAN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
102
|
122527
|
Fatih KUTLUBOĞA
|
Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
103
|
122571
|
Aydın AYGÜN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)
|
104
|
122576
|
Mehmet ŞENCAN
|
Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
|
105
|
122579
|
Güler YAĞCI
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
106
|
122589
|
Meleknur ÖZÇELİK
Yasemin BUDAKOĞLU
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
107
|
122732
|
Gülnar Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)
|
108
|
124701
|
Pınar ERGUT
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
109
|
125306
|
Zeynep COŞGUN
|
Ankara Hakimi
|
110
|
125506
|
Serkan ÖZGÜNGÖR
|
Ordu Hakimi
|
111
|
125611
|
Zeliha ERTAN
|
Kayseri Hakimi
|
112
|
138879
|
Muhammed Hamza AKBAŞ
|
Şanlıurfa Hakimi
|
113
|
165613
|
Emel TURAN
|
Şımak Hakimi
|
114
|
165624
|
Nail ÖZDEMİR
|
Gaziantep Hakimi
|
115
|
165816
|
Mehmet Sedat DEVECİ
|
Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
116
|
165823
|
Mahmut DİNÇER
|
Artvin Hakimi
|
117
|
165871
|
Ali KOZAN
|
Ödemiş Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)
|
118
|
165974
|
Barış TEKELİ
|
Kozan Hakimi
|
119
|
174412
|
Hülya TÜRKYILMAZ
|
Milas Hakimi
|
120
|
174515
|
Savaş ATLI
|
İzmir Hakimi
|
121
|
174601
|
Onay GÖRGÜN
|
İzmir Hakimi
|
122
|
174675
|
Emrah ÖZSOY
|
Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
|
123
|
192109
|
Funda AYDENİZ
|
Diyarbakır Hakimi
|
124
|
192116
|
Koçer BALTALI
|
Erzurum Hakimi
|
125
|
192168
|
Serkan GÜNERİ
|
Hakkari Hakimi
|
126
|
192240
|
Mustafa ÖZDEMİR
|
Babaeski Hakimi
|
127
|
192290
|
Ramazan ULUDAĞ
|
Yüksekova Hakimi
|
128
|
192295
|
Beytullah ÜSTÜN
|
Akşehir Hakimi
|
129
|
195803
|
Mehmet BİLGİN
|
Gebze Hakimi
|
130
|
195885
|
Hediye ÇOLAKKOL
|
Bandırma Hakimi
|
131
|
195888
|
Esma DEĞİRMENCİ
|
Karabük Hakimi
|
132
|
195905
|
Duygu DİLEK
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
133
|
196029
|
Barış KARAKURT
|
Amasya Hakimi
|
134
|
196054
|
Yener KEÇİCİ
|
Konya Hakimi
|
135
|
196060
|
Emel KILIÇ YILMAZER
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
136
|
196140
|
Mustafa ÖZDEMİR
|
Zonguldak Hakimi
|
137
|
196280
|
İsmail ÜNLÜ
|
Niğde Hakimi
|
138
|
196325
|
Tahsin YILMAZER
|
Kırklareli Hakimi
|
139
|
211153
|
Mehmet Erdem ARSLAN
|
İstanbul Hakimi
|
140
|
211401
|
Behice DİZDAR
Alpaslan GÜZEL
|
Zonguldak Hakimi
|
141
|
211703
|
Mersin Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)
|
142
|
211776
|
Alpaslan KAÇAR
|
Denizli Hakimi
|
143
|
211859
|
Cafer KEMİK
|
Adana Hakimi
|
144
|
211979
|
Ersan OKTAŞ
Mustafa ÖZCAN
|
Gaziosmanpaşa Hakimi
|
145
|
212024
|
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
|
146
|
212064
|
Yeşim ÖZOLUK
|
Mersin Hakimi
|
147
|
212144
|
Mahmut Serkatı SANCAK
|
Van Hakimi
|
148
|
212351
|
Burhan UZUNÇARŞI
|
İzmir Hakimi
|
149
|
212457
|
Yunus ZOP
|
Antalya Hakimi
|
150
|
217429
|
Melih Can KIROVA
|
Antalya Hakimi
|
151
|
217437
|
Ekin MANAV
|
Muğla Hakimi
|
152
|
94291
|
Süleyman OLGUN
|
Şiran Hakimi (İcra İşleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)
|
153
|
120628
|
İsmail GENCER
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
154
|
120641
|
Rıdvan Remzi ÇABUK
|
İstanbul Hakimi
|
155
|
120805
|
Neslihan AKCAER
|
İstanbul Hakimi
|
156
|
120811
|
Elif Fulya AYDIN
|
Malatya Hakimi
|
157
|
122231
|
Serhat BARAN
|
Bursa Hakimi
|
158
|
122295
|
Sevim SOLMAZ SELİMEFENDİGİL
|
Batman Hakimi
|
159
|
122306
|
Soner ÖZCAN
|
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Hakimler ve Savcdar Kurulu'nda Tetkik Hakimi olarak görevli)
|
160
|
122333
|
Engin ŞAHİN
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
161
|
122348
|
Serdar BAYRAKTAR
|
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
162
|
122349
|
Bahar KILINÇ
|
Yargıtay Telkik Hakimi
|
163
|
122358
|
Hüseyin Özgür SEVİMLİ
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
164
|
122434
|
Yakup DEMİRCİ
|
Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Cumhurbaşkanlığı'nda görevli)
|
165
|
122448
|
Emre Efe ŞtMŞEK
|
İstanbul Hakimi
|
166
|
122475
|
Mine ARSLAN
|
Konya Hakimi
|
167
|
122479
|
Feryal UMUTLU
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
168
|
122514
|
Emrah TİRYAKİ
|
Sakarya Hakimi
|
169
|
122613
|
Fulya GÜNEŞ
|
Büyükçekmece Hakimi
|
170
|
122818
|
Halil İbrahim PALA
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
171
|
124725
|
MehmedEmin DOĞAN
|
Ankara Hakimi
|
172
|
125139
|
Hüseyin ASLAN
|
Ankara Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Müdürü
|
173
|
125466
|
Çağrı KILIÇ
|
Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
|
174
|
153620
|
Nagihan CİHANGİR
|
Görele Hakimi (Cumhurbaşkanlığı'nda görevli)
|
175
|
192193
|
Haşan KILIÇ
|
Saray(Tekirdağ) Hakimi
|
2 nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
|
1
|
118877
|
Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ
|
İstanbul Hakimi
|
2
|
118931
|
Ezgi Burcu ARSLAN
|
Ankara Hakimi
|
3
|
119000
|
MünüseVildan CIRIKLI
|
İsparta Hakimi
|
4
|
119024
|
Sevgi GÜZELDALKÖSE
|
Kocaeli Hakimi
|
5
|
119040
|
İrem ERDOĞAN SANDIKÇI
|
İstanbul Anadolu Hakimi
|
6
|
119083
|
Serpil ATĞIN ERBAŞ
|
Torbalı Hakimi
|
7
|
119105
|
Galip Mehmet PERK
|
Beykoz Hakimi
|
8
|
119113
|
Fatma YILDIRIM
|
Ankara Hakimi
|
9
|
119183
|
Derya BAĞCI ÖZMEN
|
Manisa Hakimi
|
10
|
122400
|
Emrullah ÜN
|
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
11
|
151495
|
Fatma ÖRÜN
|
Diyarbakır Hakimi
|
12
|
165827
|
Mehmet DOĞAN
|
Gebze Hakimi
|
13
|
174653
|
Buket ÇÖMLEKOĞLU AKSÜNGER
|
Kırıkhan Hakimi
|
14
|
196091
|
Aytekin KÖSEDAL
|
Hakkari Hakimi
|
15
|
196168
|
Mehmet Şahin PARLAK
|
Doğubayazıt Hakimi
|
16
|
211104
|
Sadık Murat AKSOY
|
Gazipaşa Hakimi
|
17
|
211213
|
Selim BABAVATAN
|
Göle Hakimi (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)
|
18
|
120887
|
Mehmet KURUÇALI
|
Gerede Hakimi (Bilgi işlem Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)
|
19
|
122234
|
Duygu DOĞAN AKKAYA
|
Çorlu Hakimi
|
20
|
122356
|
Mehmet Kıvanç K1LSIZOĞLU
|
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
21
|
122481
|
Umut İlhan DURMUŞOĞLU
|
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı
|
22
|
122522
|
Serdal İBRAHİMOĞLU
|
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi
|
2 nci derecede yükselmeye layık olan;
|
1 119201 Demet DİREKSİZ ATLAY
|
Uşak Hakimi
|
2 195823 Deniz AKSOY
|
Yargıtay Tetkik Hakimi
|
1 122586
2 119256
3 122457
|
2 nci derecede intibak terfisi yapan;
|
Bilgehan KOCABAY
Sinem SÖNMEZ AKAN
Derya TUNÇ KÖSEOĞLU
|
Durağan Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli) İstanbul Hakimi
İstanbul Hakimi
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