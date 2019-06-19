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İki bin 145 Hakim ve savcının görev yeri değişti

İki bin 145 Hakim ve savcının görev yeri değişti.
 19 Haziran 2019 01:26
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İki bin 145 Hakim ve savcının görev yeri değişti

19 Haziran 2019 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 30806

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, Hakimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

1-ADLİ YARGI A-HAKİM SINIFI

Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2 nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

1

93928

Yavuz Setim TOZKOPARAN

Bingöl Hakimi

2

94118

Asım KAYA

Yargıtay Tetkik Hakimi

3

94207

Çetin İNCE

Kdz.Ereğli Hakimi

4

107383

Burcu SEVİNÇ

Yargıtay Tetkik Hakimi

5

109721

Ülkü GÜNEŞ YÜZÜGÜLLÜ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

6

109773

Özden HACIOĞLU

Yargıtay Tetkik Hakimi

7

1İ8851

Mehmet AYDIN

İstanbul Anadolu Hakimi

8

118869

Sinan DURSUN

Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

9

118871

Bahar YÜCESES

Ankara Batı Hakimi

10

118875

Özlem ÜNALÖZDEMİR

Yargıtay Tetkik Hakimi

11

118876

Basri ALAGÖZ

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkam

12

118888

Duran POLAT

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

13

118891

Mustafa ALYÖRÜK

İsparta Hakimi

14

118946

Esra YILMAZ

Antalya Hakimi

15

118949

Emine YALGIN

Mardin Hakimi

16

118982

Serap EKİN KALELİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

17

118987

Cuma Emre CEYHAN

Aksaray Hakimi

18

119003

Öznur KAYMAZ

İstanbul Anadolu Hakimi

19

119021

Maide HARMANDA

Yargıtay Tetkik Hakimi

20

119023

Cennet ŞEN

Yargıtay Tetkik Hakimi

21

119026

Aysel KARAÇOCUK ÇADIRCI

Yargıtay Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)

22

119027

Mehmet ERTEN

İstanbul Anadolu Hakimi

23

119028

Vakkas Sait DİKMEN

Yargıtay Tetkik Hakimi

24

119032

Semih KARABULUT

Yargıtay Tetkik Hakimi

25

119047

Nuray ÇAYÖNÜ

Yargıtay Tetkik Hakimi

26

119052

Ezgi Olga BOZKURT

Yargıtay Tetkik Hakimi

27

i 19061

Duygu KOÇYİĞİTOĞLU

Yargıtay Tetkik Hakimi

28

119065

Ömer Faruk NURSAÇAN

İnsan Haklan Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

29

119085

Abdulgani KOKSAL

Kütahya Hakimi

30

119086

Esra ŞİMŞEK

Gaziantep Hakimi

31

119095

Aslıhan AKYILDİZ ELÇİ

Eskişehir Hakimi

32

119098

Serap ÖZTÜRK

İstanbul Anadolu Hakimi

33

119100

Özge TOSUN

Yargıtay Tetkik Hakimi

34

119101

Candan TOPGÜL

İzmir Hakimi

35

119102

Koksal YAZICI

Uşak Hakimi

36

119112

Aslı CAYMAZ BİLGİN

Mersin Hakimi

37

119130

Gökan GÜNAYDIN

Ankara Hakimi

38

119133

Ömer YILDIRIM

İstanbul Hakimi

39

119134

Zeynep AKTAŞ

Yargıtay Tetkik Hakimi

40

119147

Yusuf GÜVENEN

Kayseri Hakimi

41

119154

Engin KOÇ

Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

42

119156

Dursun Fatih KAYMAZ

İstanbul Anadolu Hakimi

43

119175

Orhun TAŞKIN

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

44

119180

Aykut KOCATMAZ

Sivas Hakimi

45

119181

Fatma AYBEY

İstanbul Hakimi

46

119197

Seda GÜLHAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

47

119202

Dilek ORMAN

Gaziantep Hakimi

48

119215

Fatma ÇAKMAK KURNAZ

Ankara Batı Hakimi

49

119221

Onur KARA

Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

50

119224

Alper YÜKSEL

Bursa Hakimi

51

119226

İlknur Sanem ÖZDEMİR

İzmir Hakimi

52

119233

Hacer KARABIYIK

Yargıtay Tetkik Hakimi

53

119238

Fatma DORUK

Gaziantep Hakimi

54

119245

Nazan YALVAÇ

Antalya Hakimi

55

119250

Ramazan KELEBEK

Bursa Hakimi

56

119258

Fadime YÜCESOY

Yargıtay Tetkik Hakimi

57

119279

Nesrin KARAKUŞ

Gaziosmanpaşa Hakimi

58

119290

Handan DAĞAŞAN TOPAL

Ordu Hakimi

59

119319

Bedir FİDAN

Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkam

60

119353

Sezgi TANRIKULU

İstanbul Hakimi

61

119447

Emine GENCER

Bursa Hakimi

62

120579

Pınar VELİOĞLU ARDIÇ

Yargıtay Tetkik Hakimi

63

120604

Gökhan ARAŞ

İsparta Hakimi

64

120648

Abdullah ÖZDEMİR

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Cumhurbaşkanhğı'nda görevli)

65

120658

Zeynep ÇELİK ÖZTÜRK

Malatya Hakimi

66

120667

Ahmet Onur GENÇ

Bodrum Hakimi

67

120683

Ümit Oğuz TUNÇ

Ordu Hakimi

68

120694

Barış CÖMERT

Çorlu Hakimi

69

120715

Özlem ESKİCUMA

Çorlu Hakimi

70

120720

Muhammet YILDIZ

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

71

120788

Mehmet BALIK

Yargıtay Tetkik Hakimi

72

120796

Pınar ARMAĞAN YILDIRIM

Yargıtay Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)

73

120812

Seçil Seda YILMAZ

Ankara Hakimi

74

120821

Burcu ÖZGEN

Hamid KÖSE

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

75

120826

Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

76

120876

Güngör Murad UÇAR

Muş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

77

120882

Banu Fatma GÜNARSLAN

İstanbul Hakimi

78

120905

Handan ARSLAN TEKİN

İstanbul Hakimi

79

120921

Osman ELMA

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

80

120962

Mehmet Emin AKDEMİR

Bakırköy Hakimi

81

122219

Şeyda KİBAR YILDIRIM

Beykoz Hakimi

82

122225

Hakan ARIKAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

83

122256

Haşan HÜZMELİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

84

122268

Çağlayan DUMAN

Büyükçekmece Hakimi

85

122287

Özlem Semiha SESLİ

Samandağ Hakimi

86

122312

Osman PEDİZ

Ankara Hakimi

87

122328

Ertuğrul ŞAHİN

İstanbul Anadolu Hakimi

88

122334

Zeynep ÖZTÜRK

Söke Hakimi

89

122338

Yasin KÖSE

İsa TOĞRUL

Bursa Hakimi

90

122366

Dış İlişkiler vc Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

91

122394

Hilal ERKEŞ

İstanbul Anadolu Hakimi

92

122403

Olcay SAPMAZ

Yargıtay Tetkik Hakimi

93

122407

Nezihe Deniz GÜNER

YargıtayTetkik Hakimi

94

122431

Armağan KESKİN SARIBAŞ

Yargıtay Tetkik Hakimi

95

96

122444

Mustafa TÜNAY

Giresun Ağır Ceza Mahkemesi Başkam

122445

Muhammed Mustafa COŞAR

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu'nda görevli)

97

122483

İlbay ALP

Yargıtay Tetkik Hakimi

98

122486

Mevlüt UÇAR

Ankara Hakimi

99

122501

Emine Gülnihal ŞENER ÜNAL

Yargıtay Tetkik Hakimi

100

122510

Ayşegül Naciye ALTINHALKA

Malatya Hakimi

101

122516

Burcu ZENGİN ALARSLAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

102

122527

Fatih KUTLUBOĞA

Silifke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

103

122571

Aydın AYGÜN

Yargıtay Tetkik Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)

104

122576

Mehmet ŞENCAN

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi

105

122579

Güler YAĞCI

Yargıtay Tetkik Hakimi

106

122589

Meleknur ÖZÇELİK

Yasemin BUDAKOĞLU

Yargıtay Tetkik Hakimi

107

122732

Gülnar Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)

108

124701

Pınar ERGUT

Yargıtay Tetkik Hakimi

109

125306

Zeynep COŞGUN

Ankara Hakimi

110

125506

Serkan ÖZGÜNGÖR

Ordu Hakimi

111

125611

Zeliha ERTAN

Kayseri Hakimi

112

138879

Muhammed Hamza AKBAŞ

Şanlıurfa Hakimi

113

165613

Emel TURAN

Şımak Hakimi

114

165624

Nail ÖZDEMİR

Gaziantep Hakimi

115

165816

Mehmet Sedat DEVECİ

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

116

165823

Mahmut DİNÇER

Artvin Hakimi

117

165871

Ali KOZAN

Ödemiş Hakimi (Anayasa Mahkemesi'nde Raportör olarak görevli)

118

165974

Barış TEKELİ

Kozan Hakimi

119

174412

Hülya TÜRKYILMAZ

Milas Hakimi

120

174515

Savaş ATLI

İzmir Hakimi

121

174601

Onay GÖRGÜN

İzmir Hakimi

122

174675

Emrah ÖZSOY

Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

123

192109

Funda AYDENİZ

Diyarbakır Hakimi

124

192116

Koçer BALTALI

Erzurum Hakimi

125

192168

Serkan GÜNERİ

Hakkari Hakimi

126

192240

Mustafa ÖZDEMİR

Babaeski Hakimi

127

192290

Ramazan ULUDAĞ

Yüksekova Hakimi

128

192295

Beytullah ÜSTÜN

Akşehir Hakimi

129

195803

Mehmet BİLGİN

Gebze Hakimi

130

195885

Hediye ÇOLAKKOL

Bandırma Hakimi

131

195888

Esma DEĞİRMENCİ

Karabük Hakimi

132

195905

Duygu DİLEK

Yargıtay Tetkik Hakimi

133

196029

Barış KARAKURT

Amasya Hakimi

134

196054

Yener KEÇİCİ

Konya Hakimi

135

196060

Emel KILIÇ YILMAZER

Yargıtay Tetkik Hakimi

136

196140

Mustafa ÖZDEMİR

Zonguldak Hakimi

137

196280

İsmail ÜNLÜ

Niğde Hakimi

138

196325

Tahsin YILMAZER

Kırklareli Hakimi

139

211153

Mehmet Erdem ARSLAN

İstanbul Hakimi

140

211401

Behice DİZDAR

Alpaslan GÜZEL

Zonguldak Hakimi

141

211703

Mersin Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)

142

211776

Alpaslan KAÇAR

Denizli Hakimi

143

211859

Cafer KEMİK

Adana Hakimi

144

211979

Ersan OKTAŞ

Mustafa ÖZCAN

Gaziosmanpaşa Hakimi

145

212024

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

146

212064

Yeşim ÖZOLUK

Mersin Hakimi

147

212144

Mahmut Serkatı SANCAK

Van Hakimi

148

212351

Burhan UZUNÇARŞI

İzmir Hakimi

149

212457

Yunus ZOP

Antalya Hakimi

150

217429

Melih Can KIROVA

Antalya Hakimi

151

217437

Ekin MANAV

Muğla Hakimi

152

94291

Süleyman OLGUN

Şiran Hakimi (İcra İşleri Dairesi Başkanlığında Tetkik Hakimi olarak görevli)

153

120628

İsmail GENCER

Yargıtay Tetkik Hakimi

154

120641

Rıdvan Remzi ÇABUK

İstanbul Hakimi

155

120805

Neslihan AKCAER

İstanbul Hakimi

156

120811

Elif Fulya AYDIN

Malatya Hakimi

157

122231

Serhat BARAN

Bursa Hakimi

158

122295

Sevim SOLMAZ SELİMEFENDİGİL

Batman Hakimi

159

122306

Soner ÖZCAN

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Hakimler ve Savcdar Kurulu'nda Tetkik Hakimi olarak görevli)

160

122333

Engin ŞAHİN

Yargıtay Tetkik Hakimi

161

122348

Serdar BAYRAKTAR

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

162

122349

Bahar KILINÇ

Yargıtay Telkik Hakimi

163

122358

Hüseyin Özgür SEVİMLİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

164

122434

Yakup DEMİRCİ

Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi (Cumhurbaşkanlığı'nda görevli)

165

122448

Emre Efe ŞtMŞEK

İstanbul Hakimi

166

122475

Mine ARSLAN

Konya Hakimi

167

122479

Feryal UMUTLU

Yargıtay Tetkik Hakimi

168

122514

Emrah TİRYAKİ

Sakarya Hakimi

169

122613

Fulya GÜNEŞ

Büyükçekmece Hakimi

170

122818

Halil İbrahim PALA

Yargıtay Tetkik Hakimi

171

124725

MehmedEmin DOĞAN

Ankara Hakimi

172

125139

Hüseyin ASLAN

Ankara Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Müdürü

173

125466

Çağrı KILIÇ

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

174

153620

Nagihan CİHANGİR

Görele Hakimi (Cumhurbaşkanlığı'nda görevli)

175

192193

Haşan KILIÇ

Saray(Tekirdağ) Hakimi

2 nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

1

118877

Gülsüm GÜMÜŞ GÖRGÜLÜ

İstanbul Hakimi

2

118931

Ezgi Burcu ARSLAN

Ankara Hakimi

3

119000

MünüseVildan CIRIKLI

İsparta Hakimi

4

119024

Sevgi GÜZELDALKÖSE

Kocaeli Hakimi

5

119040

İrem ERDOĞAN SANDIKÇI

İstanbul Anadolu Hakimi

6

119083

Serpil ATĞIN ERBAŞ

Torbalı Hakimi

7

119105

Galip Mehmet PERK

Beykoz Hakimi

8

119113

Fatma YILDIRIM

Ankara Hakimi

9

119183

Derya BAĞCI ÖZMEN

Manisa Hakimi

10

122400

Emrullah ÜN

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

11

151495

Fatma ÖRÜN

Diyarbakır Hakimi

12

165827

Mehmet DOĞAN

Gebze Hakimi

13

174653

Buket ÇÖMLEKOĞLU AKSÜNGER

Kırıkhan Hakimi

14

196091

Aytekin KÖSEDAL

Hakkari Hakimi

15

196168

Mehmet Şahin PARLAK

Doğubayazıt Hakimi

16

211104

Sadık Murat AKSOY

Gazipaşa Hakimi

17

211213

Selim BABAVATAN

Göle Hakimi (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)

18

120887

Mehmet KURUÇALI

Gerede Hakimi (Bilgi işlem Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli)

19

122234

Duygu DOĞAN AKKAYA

Çorlu Hakimi

20

122356

Mehmet Kıvanç K1LSIZOĞLU

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

21

122481

Umut İlhan DURMUŞOĞLU

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı

22

122522

Serdal İBRAHİMOĞLU

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi

2 nci derecede yükselmeye layık olan;

1 119201 Demet DİREKSİZ ATLAY

Uşak Hakimi

2 195823 Deniz AKSOY

Yargıtay Tetkik Hakimi

1 122586

2 119256

3 122457

2 nci derecede intibak terfisi yapan;

Bilgehan KOCABAY

Sinem SÖNMEZ AKAN

Derya TUNÇ KÖSEOĞLU

Durağan Hakimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde Tetkik Hakimi olarak görevli) İstanbul Hakimi

İstanbul Hakimi

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RizeTarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Edirne Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
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DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TSE 13 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
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Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
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