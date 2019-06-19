Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi
|19 Haziran 2019 01:42
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Kırmızı kategoride aranan ve başına 4 Milyon TL ödül koyulan orta saha eyalet sorumlusu terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Kayadağ Köyünde yürütülen operasyon kapsamında kırmızı kategoride aranan teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Merkez ilçesi Kayadağ köyü kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında; kırmızı kategoride 4 Milyon TL ödülle aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut isimli sözde orta saha eyalet sorumlusu örgüt mensubu, silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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