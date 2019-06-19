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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 19 Haziran 2019 04:50
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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
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