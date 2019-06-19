BM: Mursi'nin ölümü araştırılmalıdır

BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu

BM: Mursi'nin ölümü araştırılmalıdır BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu 19 Haziran 2019 06:50 Devamını gör