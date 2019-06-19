BM: Mursi'nin ölümü araştırılmalıdır
BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu
|19 Haziran 2019 06:50
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Birleşmiş Milletler, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.
- Bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, "Ölüm nedenini netleştirmek için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, tam ve şeffaf soruşturmayla takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.
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