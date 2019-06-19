Erzincan'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|19 Haziran 2019 07:05
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