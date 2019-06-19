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Milli hava araçları beş yılda göklerde

Savunma sanayii alanında yerli ve milli projeler hızla devam ederken bu süreçte özellikle hava unsurları tüm dünyanın dikkatini çekiyor.
 19 Haziran 2019 07:20
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Milli hava araçları beş yılda göklerde

Bunlardan biri olan HÜRJET askeri eğitim uçağının, 2021 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Terörle mücadelede de kullanılabilecek HÜRJET, 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip... Milli taarruz helikopteri ATAK-2 de 2023'te havalanacak.

Zorlu çevre şartlarına dayanıklı helikopter; ileri teknoloji sitemleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile öne çıkıyor. Milli savaş uçağı TFX'in ise modeli, Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı. İlk uçuşunu 2025'te yapması planlanan uçak, TSK envanterindeki F-16 jetlerinin yerini alacak.

Selçuk Böke

Türkiye
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