Milli hava araçları beş yılda göklerde

Bunlardan biri olan HÜRJET askeri eğitim uçağının, 2021 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Terörle mücadelede de kullanılabilecek HÜRJET, 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip... Milli taarruz helikopteri ATAK-2 de 2023'te havalanacak.

Zorlu çevre şartlarına dayanıklı helikopter; ileri teknoloji sitemleri ve yüksek manevra kabiliyeti ile öne çıkıyor. Milli savaş uçağı TFX'in ise modeli, Paris Havacılık Fuarı'nda tanıtıldı. İlk uçuşunu 2025'te yapması planlanan uçak, TSK envanterindeki F-16 jetlerinin yerini alacak.

Selçuk Böke