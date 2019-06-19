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Dolardan kaçış planı

Para politikasında yeni senaryoya hazırlanan ABD Merkez Bankası "zayıf dolar" için faiz indirimi de dahil olmak üzere net sinyaller vermeye hazırlanıyor. Yatırımcılar, dolardaki pozisyonlarını gözden geçirmeye başladı
 19 Haziran 2019 07:35
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Dolardan kaçış planı

Küresel piyasalar, ekonomideki yavaşlama sinyalleri sonrası güvercin bir duruş sergilemeye başlayan ABD Merkez Bankasının (FED) alacağı kararlara kilitlendi. FED'in, bugün akşam saatlerinde açıklanacak kararlarında faiz indirimine gitmese dahi, bir sonraki toplantı için güçlü sinyaller vereceği öngörülüyor. ABD ekonomisinde yaşanan resesyon riski, 2018'de dört defa faiz artırımına giden FED'i parayla ilgili genişlemeye yönlendiriyor. Ticaret savaşları ile artan küresel belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle birlikte ABD'de büyüme rakamlarına ilişkin aşağı yönlü revizyonlar gerçekleşti. Geçen hafta cuma günü açıklama yapan Atlanta Fed, 2019 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e indirdi.

FED Başkanı Jerome Powell, ay başında Chicago'da yaptığı bir konuşmada Fed'in ticaret savaşları ve diğer etkenler tarafından ortaya çıkan risklere "en uygun" şekilde karşılık vereceklerini ifade etmişti. St. Louis Başkanı James Bullard da, yapılacak faiz indirimi için "yakın bir zamanda olması gerektiği" görüşünü ortaya koymuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ısrarlı bir şekilde faiz indirimine yönelik açıklamaları, FED yetkililerince dikkate alınıyor. Bu gelişmeler ışığında analistler, temmuzda yapılacak toplantıda yüzde 68 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yıl sonuna kadar üç faiz indiriminin yapılacağı beklentisi de hakim görüş olarak dillendirilmeye başladı.

Berenberg ABD Başekonomisti Mickey Levy, FED'in haziran toplantısında daha güvercin olunacağına dair sinyaller verileceğini ve muhtemelen temmuz ayında faizlerde indirime gidebileceğini belirtti. Levy "Düşük seyreden enflasyon ve ücret artışlarının beklentileri karşılamaması da daha gevşek bir para politikasını destekleyebilir. Bu yılki indirimler, toplam 50 baz puanı bulabilir" dedi.

BU SİNYALLERE DİKKAT

Yatırımcılar, FED'in faiz indirimine hazır olduğunu göstermesi için birkaç konuya odaklanacak. Yayınlanacak metinde zayıf enflasyona vurgu yapılması, ticaret anlaşmazlığından kaynaklı büyüme risklerine değinilmesi ve bilançonun daraltılmasına eylülden önce son verileceğinin deklare edilmesi, dolardan kaçış için net sinyal olacak.

TL GÜÇLENİYOR

FED'den beklenen faiz indirimlerinin etkileri, iç piyasaya da yansıyor. Dünkü işlemlerde dolar 5,83 tl'ye kadar geriledi. Borsa da yükselişini sürdürdü.

FAİZ İNDİRİMİ AB'NİN DE GÜNDEMİNDE

Parayla alakalı genişlemeye dair bir açıklama da Avrupa'dan geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bölgede enflasyon hedefine ulaşılmaması durumunda yeniden faiz indirimine gidilebileceğini ya da varlık alımı başlatılabileceğini söyledi. Draghi "Ekonomik krizin bize gösterdiği bir şey varsa o da amaçlarımıza ulaşmak için yetkimiz kapsamındaki bütün esnekliği kullanacağımızdır. Gelecekte de fiyat istikrarınına yönelik herhangi bir tehdide cevap vermek için aynı şekilde hareket edeceğiz" dedi. ECB, faiz oranı beklentilerini geçen ay revize ederek, kriz sonrası ilk faiz artırımının 2020 ortalarından önce yapılmayacağını duyurmuştu. Söz konusu duruş, ECB'nin, bölgede ekonomik iyileşme görülebileceğine "kuşkulu yaklaştığı" yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu.
Yeni Şafak
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