Gıda fiyatlarını hızlı düşürecek sistem
|19 Haziran 2019 07:51
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın uygun fiyattan gıda ürünü alabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bakanlık, sözleşmeli tarım uygulamasıyla piyasada az bulunması nedeniyle fiyatlarında artışlar yaşanan ürünler için yeni adımlar atacak. Söz konusu uygulama sayesinde bir yandan piyasaya ürün akışı hızlanacak bir yandan da geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl bin 53 sözleşme imzalanmış ve 42 bin dekar alanda üretimler yapılmıştı. Yakın zamanda hayata geçirilen proje, üreticilerden yoğun talep görüyor. Yapılan 3 yıllık planlamada sadece baklagil ve buğdaygil üzerinde durulurken, talep fazlalığı nedeniyle yeni ürünlerin eklenmesi planlanıyor.
2 BİN SÖZLEŞME
Bakanlık, başarıyla sürdürülen projeyi genişletme kararı aldı. Halihazırda 9 ilde gerçekleşen proje 12 ile yayılırken, ekim yapılacak toplam dekar alan da 111 bine yükseltildi. Buna ek olarak da sözleşmeli üretici sayısı da 2 bin 354'e çıkarken, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bu alanlarda ekim yapılması için 2 bin ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Bakanlık sözleşme imzalamanın üreticilerin ihtiyaçları kapsamında tohum dağıtımı da gerçekleştiriyor. Diğer yandan çeşitli kurumlarla da iş birliği çerçevesinde alımlar yapılarak, ürünlerin elde kalmasının önüne geçiyor. Tarım Kredi Kooperatifi ile yapılan sözleşme kapsamında önceki dönem 2 bin 800 ton ürün, kooperatiflere satmak isteyen üreticilerden satın alındı. Projenin ülke ekonomisine yapmış olduğu katkının ise 15 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor. Söz konusu projede üreticilerin zarar etmemesi için tüm altyapılar da hazırlanıyor. Özellikle üretimden dağıtıma kadarki süreçte en önemli sorunlardan birisi olan lojistik ve pazar ihtiyacı karşılanıyor. Bu durum üreticiler açısından avantaja dönüşürken, projeye ilginin artmasını sağlıyor.
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