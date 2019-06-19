Polisi şehit eden katilin yüzüne tükürdüler

Kayseri'de devriye gezen iki polis memurundan birini şehit edip, birini yaralayan ve binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile yakalanan tutuklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, avukat değiştirdiği gerekçesiyle savunma yapmayacağını söyleyince duruşma ertelendi. Duruşma sonrası şehidin yakınları, sanığın güldüğünü söyleyerek, '5 yaşındaki çocuğun babasına nasıl kıydın?' diye yüzüne tükürdüler

Polisi şehit eden katilin yüzüne tükürdüler Kayseri'de devriye gezen iki polis memurundan birini şehit edip, birini yaralayan ve binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile yakalanan tutuklu sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, avukat değiştirdiği gerekçesiyle savunma yapmayacağını söyleyince duruşma ertelendi. Duruşma sonrası şehidin yakınları, sanığın güldüğünü söyleyerek, '5 yaşındaki çocuğun babasına nasıl kıydın?' diye yüzüne tükürdüler 19 Haziran 2019 07:36 Devamını gör