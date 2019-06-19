Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor

Kamu bankalarının, parasını döviz mevduatında tutan vatandaşların tasarruflarını TL'de değerlendirmelerini teşvik etmek için çıkardığı enflasyona endeksli mevduat yoğun ilgi görüyor. Uygulamayı 22 Nisan'da devreye alan Ziraat Bankası'nda bugüne kadar 15 milyar lira TL'ye çevrilirken VakıfBank'taki döviz mevduatının da yüzde 26'sı TÜFE'ye dayalı mevduata dönüştü. Mayıs sonunda yapılan genel kurulda Vakıfbank'ta Genel Müdürlük koltuğuna oturan Abdi Serdar Üstünsalih basınla düzenlediği sohbet toplantısında parasını döviz mevduatında tutan vatandaşın TL'ye dönmeye başladığını söyledi.

VADELER UZUYOR

Üstünsalih 2 Mayıs'ta başladıkları uygulamayla ilgili "Son 15 gündür yoğun ilgi görüyoruz. Rakamlarımız katlanarak büyüyor. Enflasyona endeksli mevduatta, özellikle temdit edilen hesapların yeniden mevduata dönüşü bizim için çok sevindirici bir olay. En sevindirici olanı ise vade yapısı değişiyor. Yani bugün ortalama 32-34 gün olan vade yapısı 90 gün ve üzerine çıkıyor. Türkiye ekonomisi için çok olumlu bir gelişme. Enflasyona endeksli mevduat hesaplarına dönüş oranı şu anda yüzde 26 seviyelerinde" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından KOBİ'lere dönük açıklanan İVME Finansman Destek Paketi'ne yer aldıklarını da hatırlatan Üstünsalih "Ciddi anlamda talep var. İVME Paketi üretimin katma değerini artıracak, iş dünyasına önemli bir destek olacak" dedi. Üstünsalih "Müşterilerimizin müthiş bir kredi iştahı var. Gelen firmalar ya işletme kredisi ihtiyacı duyuyor ya yatırım kredisi ihtiyacı duyuyor" diye konuştu.

MAKİNE YATIRIMI ARTTI

Üstünsalih kredi kullanımının hangi sektörlerde olduğuna ilişkin soruyu ise "Bir dönem bütün finansman araçları tekstil ve inşaat sektörüne doğru yönelmişti. Şimdi de makine üreticileri ve hammadde üreticileri gibi katma değerli sektörler revaçta" yanıtını verdi.

"VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna çalışmak gibi bir sorumluluğumuz var" diyen Üstünsalih şunları söyledi: "Biz özellikle son dönemde çıkan destek paketleri ile birlikte kredi kullandırımına hız verdik. Sektörden o konuda ayrışıyoruz. Yoğun bir şekilde kredi taleplerini yerine getiriyoruz. Özellikle imalat sanayine, ham madde sanayine, ithal ikamesi yapanlara bütün gücümüzle destek olmaya çalışıyoruz."

844 FİRMA KONKORDATODAN ÇIKTI

Abdi Serdar Üstünsalih konkordatolar konusunda ise şunları söyledi: "Oldukça azaldı. Konkordatoda başta bilgi eksikliğinden kaynaklı girişler oldu. Bu bilgi eksikliği giderilince ve durumlar düzelince konkordatodan çıkışlar hızlı bir şekilde başladı. Şu ana kadar 844 firma, 8 milyar kredi konkordatodan çıktı. Bankaların kredi yapılandırma konusundaki yapıcı yaklaşımları konkordatoya yapılan müracaat sayısını da olumlu yönde etkilemiştir." Vakıfbank'ın kredilerde 4'üncü, aktif büyüklükte 6'ncı sıradaya geldiğini belirten Üstünsalih "Kredi büyümesinde rakiplerimizin çok önündeyiz. Kredi iştahımız sonuna kadar açık. Hiç kapanmadı. Sanayicimizin, üreticimizin yanındayız. Türkiye'nin yanındaki gücüz diyoruz" şeklinde konuştu.

Dolardaki düşüş eylülde hızlanır

Abdi Serdar Üstünsalih dövizdeki gidişat konusunda ise "Bunun ekonomik göstergelerle açıklanacak bir tarafı yok. Bu, tamamen jeopolitik riskler üzerine kurulan bir algı operasyonu. Şu andaki kur seviyeleri Merkez Bankası'nın da belirlemiş olduğu nihai kurlar. Onlar üzerinde bir şey olacağını düşünmüyorum. Aksine daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Eylül ve sonrasındaki beklenen enflasyonla birlikte kurların da aşağı doğru gideceğini düşünüyorum" diye konuştu. Üstünsalih S-400'lerle ilgili sürecin devam etttiğinin hatırlatılması üzerine "Bence piyasalar onu satın aldı. İşte jeopolitik risk, kalıcı olmaz ama. Kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum" dedi.

35 tane ticari şube açtık

Bankanın işlemlerinin sadece yüzde 3'ünün şubelerden yapıldığını belirten Abdi Serdar Üstünsalih "Bankanın işlemlerinin yüzde 97'si farklı kanallardan yapılıyor" dedi. Toplam 948 şube ile hizmet verdiklerini belirten Üstünsalih New York, Bahreyn, Erbil'de şubeleri olduğunu söyledi. Viyana'da iştirakleri VakıfBank International AG'nin ise Köln ve Frankfurt'ta şubeleri olduğunu anlatan Üstünsalih şube sayısını azaltmadıklarını belirterek şunları söyledi: "Hatta ilave açılışlarımız var. Orta ve büyük ölçekte firmalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için 35 tane ticari şube açtık. Özel bankacılığı olan tek kamu bankasıyız. Özel bankacılık şube açılışlarımız devam ediyor. En son Antalya'ya bir şube açtık. Şimdi bir tane de Nişantaşı'nda açacağız. Özel bankacılık şube sayımız 9'a çıkıyor. Biz buna dayalı olarak şube kapatmadık. Biz sadece şubelerde verimliliğe bakarız. Lokasyon önemli, şubenin bulunduğu bölge özelliğini kaybediyorsa başka yerlerde şube açıyoruz."