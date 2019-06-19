Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tekirdağ'da 42 askerde 'gıda zehirlenmesi' şüphesi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 42 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
|19 Haziran 2019 09:05
|Yazdır
Hayrabolu 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı General Sait Baytugan Kışlası'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 42 asker tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, General Sait Baytugan 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 36'sı bedelli, 42 er dün akşam yemeği sonrası rahatsızlandı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Askerin yediği yemekten numune alınarak incelemeye gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'daki 'Çekirge' operasyonuna 35 tutuklama
19 Haziran 2019 10:42
|Elazığ'da eski muhtar dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
19 Haziran 2019 10:25
|E-5 Karayolu'nda can pazarı: 2 polis yaralı
19 Haziran 2019 09:54
|Araklı'daki selde kayıp 7 kişi aranıyor
19 Haziran 2019 09:39
|3 askerin şehit olduğu 'dost ateşi'ne adli soruşturma
19 Haziran 2019 09:29
|Nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu
19 Haziran 2019 09:11
|Polisler o notu görünce hemen harekete geçti!
19 Haziran 2019 08:55
|Polisi şehit eden katilin yüzüne tükürdüler
19 Haziran 2019 07:36
|Eski ve yeni muhtar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
18 Haziran 2019 23:47
|İki çocuğun şakası polisi alarma geçirdi!
18 Haziran 2019 21:52