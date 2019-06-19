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TCDD: Yüksek hızlı tren normal seferlerine başladı

TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir
 19 Haziran 2019 09:08
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TCDD: Yüksek hızlı tren normal seferlerine başladı

TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir."

Bilecik-Arifiye demiryolu hattı da kapatıldı
İhlas Haber Ajansı
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