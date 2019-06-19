TCDD: Yüksek hızlı tren normal seferlerine başladı
TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir
|19 Haziran 2019 09:08
|Yazdır
TCDD,"Aşırı yağış nedeniyle 18 Haziran 2019 tarihinde saat 18.45 ten itibaren kapatılan Bilecik-Arifiye demiryolu hattı, çalışmaların ardından 19 Haziran 2019 tarihinde saat 02.48'den itibaren yeniden tren trafiğine açılmıştır. Yüksek Hızlı Trenlerimiz normal seferlerine devam etmektedir."Bilecik-Arifiye demiryolu hattı da kapatıldı
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yaz mevsiminde 5 metre karla mücadele
19 Haziran 2019 10:18
|Türklerin en çok başvuru yaptığı Schengen ülkeleri
19 Haziran 2019 10:18
|31 Mart'ta asker olup terhis olanlar İstanbul seçiminde oy kullanabilecek mi?
19 Haziran 2019 09:47
|Balıkesir'de satılık ada...İşte fiyatı
19 Haziran 2019 09:34
|İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
19 Haziran 2019 08:51
|İstanbul'da tarih ihya ediliyor
19 Haziran 2019 07:50
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Haziran 2019 07:15
|Erzincan'de 4,1 büyüklüğünde deprem
19 Haziran 2019 07:05
|BM: Mursi'nin ölümü araştırılmalıdır
19 Haziran 2019 06:50
|Erzincan'da 2019 yılında 18 kişi KKKA şüphesiyle tedavi gördü
19 Haziran 2019 05:42